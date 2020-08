Zaradi jubileja letošnja tekma nekoliko bolj slovesna; šport, ne krivolov

29.8.2020 | 12:30

Topliški lokostrelci s predsednikom kluba Bojanom Brulcem.

Lokostrelci se merijo v streljanju na tridimenzionalne tarče.

Podturn - Danes dopoldan se je v Podturnu začela tekma za slovenski pokal v streljanju na tridimenzionalne tarče, ki jo gosti domači lokostrelski klub iz Dolenjskih Toplic. Udeležilo se jo je okoli 130 lokostrelcev iz različnih koncev Slovenije, ki nastopajo v različnih starostnih disciplinah in kategorijah.

Topliški lokostrelci vsako leto pripravijo mednarodno tekmovanje v streljanju na 3D tarče, zaradi epidemije koronavirusa pa so letos na seznamu samo slovenski lokostrelci. Mnogim bo tekmovanje služilo kot priprava pred državnim prvenstvom, ki je predvideno v septembru. »Nastopilo bo tudi osem naših članov v različnih starostnih kategorijah, od mlajših dečkov oz. deklic do članov. Pričakujemo kar nekaj medalj,« je pred začetkom tekmovanja dejal Bojan Brulc, predsednik LK Dolenjske Toplice.

Dve desetletji topliških lokostrelcev



Letošnja tekma je nekoliko bolj slovesna, saj klub obeležuje 20-letnico delovanja. »Pred dvema desetletjema smo se dobili štirje entuziasti, ki smo si dejali, zakaj ne bi imeli klub v Dolenjskih Toplicah. Pridružili so se nam še nekateri člani, ustanovni zbor je potekal na Bazi 20,« se spominja Brulc in ob tem dodaja, da so jih nekateri na začetku gledali kar malo čudno. »Lovci so mislili, da izvajamo krivolov. Nekajkrat smo se sestali s tukajšnjo lovsko družino, organizirali tekmovanja tudi pri njihovi lovski koči, da so se lahko prepričali, da je lokostrelstvo šport, ne pa krivolov.«

Dve desetletji sta se zelo hitro obrnili. Klub se je z leti postopoma razvijal in rasel v vseh pogledih. Danes šteje 48 članov, od tega je 32 tekmovalcev. »Pokrite imamo vse starostne kategorije, predvsem pa nas veseli, da je veliko zanimanja mladih za lokostrelstvo,« pravi predsednik.

Klub je že večkrat prejel priznanje za najboljši kolektiv leta. Njihovi člani se redno uvrščajo med dobitnike medalj na državnih prvenstvih, najboljši pa oblečejo tudi dres z državnim grbom in zastopajo Slovenijo na največjih tekmovanjih. Pred štirimi leti je denimo Žan Lukšič s kadetsko ekipo na evropskem mladinskem prvenstvu v Romuniji osvojil zlato medaljo, kar je eden največjih uspehov topliškega kluba.

Veseli jih, da so pred tremi leti odprli prenovljeno vadbišče na jasi ob Sušici, kjer je postavljenih osem tarč. Kot pravijo, imajo dobre pogoje za treninge, zasluga za to pa gre tudi domači občini.

Besedilo in fotografije: R. N.

