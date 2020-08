Mladi štorklji se kljunčkata

30.8.2020 | 11:30

Ob našem obisku sta bila v gnezdu le mladiča, ki se imata očitno zelo rada.

Spodnja Družinska vas - Štorklje še zdaleč niso več le zaščitni znak Prekmurja in redno gnezdijo tudi na Dolenjskem. Skorajda ni vasi, kjer jih ne bi imeli.

Tudi v Spodnji Družinski vasi se lahko pohvalijo z njimi, že leta tam gnezdijo. Domačin Stanislav Kralj nam je sporočil, kako z ženo z veseljem že vse od pomladi opazujeta štorklje v gnezdu na električnem drogu blizu njihove hiše. Starša imata dva mladiča, za katera vzorno skrbita.

»Čez dan sta v glavnem sama, oče in mami se nato vrneta domov s hrano in zvečer se vsa družina zbere skupaj. Res jih je lepo gledati, včasih si pomagam tudi z daljnogledom,« pravi Kralj, ki pove, da so na tem mestu štorklje že nekaj let. Lani so bile brez naraščaja. Upa, da bodo tu ostale in da se po prezimovanju v Afriki znova vrnejo.

Besedilo in foto: L. Markelj