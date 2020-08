Obšla ga je slabost in padel je s strehe; trčila avtomobila in kolesar

30.8.2020 | 08:15

Včeraj ob 17.04 uri je zaradi slabosti krajan padel s strehe objekta okoli dva metra globoko - v Ponovi vasi v občini Grosuplje. Posredovali so gasilci PGD Ponova vas, ki so nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev.

Tri prometne nesreče

Včeraj ob 13.21 uri se je na Cesti krških žrtev v Krškem zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil in kolesarja. Reševalci NMP Krško so štiri osebe pregledali in eno oskrbeli na kraju samem. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, nudili psihološko pomoč otroku, odklopili akumulatorja na vozilih in posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi ter preprečili iztekanje le teh v odtočni jašek.

Ob 23.25 se je izven naselja Armeško, občina Krško, voznica prevrnila z osebnim vozilom. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, postavilo vozilo nazaj na kolesa in umaknili s cestišča ter počistili cesto. V nesreči ni bilo poškodovanih.

V soboto ob 20.52 se je v naselju v Radohovi vasi, občina Ivančna Gorica, osebno vozilo prevrnilo na streho. Reševalci NMP so pregledali in oskrbeli voznika, ki je sam prišel iz vozila. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stična so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in po razlitih motornih tekočinah posuli vpojna sredstva.

Gasilci odprli vrata reševalcem

Sinoči ob 21.59 so v naselju Podulaka, občina Velike Lašče, gasilci PGD Velike Lašče ob prisotnosti policistov s pomočjo lestve skozi balkonska vrata vstopili v stanovanje in odprli vhodna vrata ter s tem omogočili vstop reševalcem do onemogle osebe.

Drevesi ovirali promet

Ob 13.45 je na cesti Novo mesto-Metlika, pod prelazom Vahta, drevo nizko nad cesto oviralo promet. Za nemoteno prevoznost ceste je poskrbel dežurni delavec CGP Novo mesto, ki je drevo odstranil.

Ob 14.50 je na cesto v Lokvah, občina Črnomelj, padlo drevo in oviralo promet. Odstranil ga je dežurni delavec CGP Novo mesto.

Gorel odpadni material

Ob 20.51 je na Otočcu, občina Novo mesto, gorel odpadni material za lokalno cesto. Gasilci PGD Otočec in GRC Novo mesto so pogasili manjši požar.

M. K.