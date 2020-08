FOTO&VIDEO: Trebanjci z odliko na Portugalskem

30.8.2020 | 08:30

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Lizbona - Rokometaši trebanjskega Trima so na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za evropsko ligo, prej pokala EHF, v gosteh premagali portugalski Belenenses z 28:23 (12:12). Povratna tekma bo 5. septembra v Trebnjem.

* Dvorana Acacio Rosa, sodnika: Di Domenico in Fornasier (oba Italija).

* Belenenses: M. Moreira, Caculo, Solha 2, Pereira 2, Pedroso 4, Pina 2, B. Moreira 2, Barreto 1, Valerio 1, Ferro 4 (4), Domingos, Landim, Ferreira, Nogueira 3, Semedo 2, Selles.

* Trimo: Tomić 1, Brana, Sarak, Potočnik 2, Grojzdek, Udovič 2, Dobovičnik 1, Kotar 4, Rašo 1, Hamidović 5 (3), Grbič 2, Cirar 8 (3), Didovič, Florjančič 2, Kamnikar, Višček.

* Sedemmetrovke: Belenenses 5 (4), Trimo 8 (6).

* Izključitve: Belenenses 12, Trimo 10 minut.

* Rdeča kartona: Pedroso (49.), Potočnik (58.).

Pri ambicioznih Trebanjcih, ki so igrali svojo prvo evropsko tekmo po več kot desetih letih, so pred dvobojem napovedovali trd boj, a hkrati poudarjali, da verjamejo v preboj v 2. krog. Izbranci Uroša Zormana so prvi del naloge dobro opravili.

Prvi polčas je bil precej izenačen, v 20. minuti so domači prvič povedli za dva zadetka (9:7). Po izenačenju ob odhodu na glavni odmor so Portugalci v drugi polčas vstopili odločneje in hitro pobegnili na 15:12.

Slovenska ekipa pa je prav tako hitro spet ujela priključek, Gal Cirar pa je v 42. minuti po dolgem času Dolenjcem prinesel vodstvo (17:16). Tega je takoj zatem podvojil Luka Florjančič. Cirar je zadel tudi za prvo trebanjsko vodstvo s tremi in štirimi zadetki, in sicer v 51. in 55. minuti.

Trebanjci so tudi v zaključku odigrali dobro in z goloma Marka Kotarja in Cirarja, z osmimi goli najboljšega strelca tekme, pobegnili na 28:22, tekmo pa dobili s petimi goli razlike.

Slovenija bo imela v tej sezoni tri predstavnike v evropskih pokalih. Poleg Trebanjcev v evropskem pokalu bodo v elitni ligi prvakov nastopili rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki bodo prvo tekmo skupinskega dela predvidoma igrali 16. septembra z danskim Aalborgom.

V evropskem pokalu (nekdanjem pokalu challenge) bodo nastopili igralci velenjskega Gorenja, ki bodo svoje tekmece v drugem krogu dobili po žrebu, ki bo 1. septembra na Dunaju. Prvo tekmo drugega kroga bodo igrali 14. ali 15., povratno pa 21. ali 22. novembra.

STA