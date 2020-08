Prva samostojna razstava mladega slikarja

30.8.2020 | 10:10

Oče Leopold, mati Ines in brat Anže Filipa pri ustvarjanju zelo podpirajo.

Kot pravi, so mu všeč sončni zahodi, ki jih rad upodobi na platnu.

Soteska - Viharjenje, valovanje, prelivanje je naslov prve samostojne razstave mladega Filipa Perparja, ki je včeraj svoja dela na ogled postavil v Hudičevem turnu v Soteski. Zbrali so se mnogi njegovi sorodniki, prijatelji in znanci, ki so ga prišli podpret. Mnogi so bili nad njegovim ustvarjenjem navdušeni in so prepričani, da bomo o njem še slišali.

Razstavljenih je bilo okoli petdeset slik. Večina od njih je nastala v zadnjih mesecih, ko se je svet skorajda popolnoma ustavil zaradi pandemije novega koronavirusa. »To obdobje sem izkoristil za ustvarjanje,« pravi 15-letni Filip iz Svetinj v trebanjski občini. Za razstavo v Hudičevem turnu se je odločil, ker ponuja čudovit ambient, spodbudili pa so ga domači in tudi sosedje, kajti škoda bi bilo, če bi bile slike razstavljene le doma.

Z akrilnimi barvami riše podobe in lovi naravo v pisane oblike stvarnosti. »Vse, kar zunaj vidim, kar me navdihuje, skušam potem prenesti na platno. Všeč so mi sončni zahodi, teh je na slikar kar veliko,« še dodaja mladi slikar, ki je šele pred dvema letoma resneje poprijel za čopič in od takrat ga skorajda sploh ne izpusti več iz rok.

Oče Leopold, mati Ines in brat Anže ga pri ustvarjanju podpirajo in so tudi pomagali čudovito okrasiti prostor pred in v notranjosti Hudičevega turna. Filip, ki bo v torek prvič prestopil prag novomeške gimnazije, je samouk, ki se navdušuje nad umetnostjo. Poleg slikanja rad nastopa tudi v gledaliških predstavah, zato obiskuje dramsko šolo Satirikon v Ljubljani.

Besedilo in fotografije: R. N.

