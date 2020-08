FOTO: V Šentjerneju se veselijo boljše vode in zemeljskega plina

30.8.2020 | 15:00

Trak so prerezali (od leve proti desni): Gregor Klemenčič, Jože Simončič in Primož Kramar. Nove pridobitve so pospremili takti Pihalnega orkestra Občine Šentjernej.

Šentjernej - Občinski praznik Jernejevo 2020 je zaznamovala pomembna otvoritev: konec tedna so namenu predali nov plinovod in obnovljen vodovod Dobrava - Šentjernej, dve važni pridobitvi, ki so ju časovno poenotili in izvedli istočasno, torej skupaj.

Jože Simončič

»To se žal zgodi zelo redko, a v našem primeru se je. To pomeni racionalizacijo stroškov, manj posegov in negativnih vplivov za okolje, za krajane,« poudarja župan Jože Simončič, ki poudarja, da je vlaganje v posodabljanje in širjenje sodobne infrastrukture ključnega pomena za občane.

Trak novih pridobitev je prerezal skupaj z direktorjem novomeške Komunale Gregorjem Klemenčičem in Primožem Kramarjem, direktorjem energetsko distribucijskih sistemov pri Petrolu d.d., novosti pa je blagoslovil župnik g. Anton Trpin.

Gregor Klemenčič

Pri vodovodu gre za obnovo treh kilometrov dotrajanega vodovodnega omrežja od Dobrave pri Škocjanu do Šentjerneja. Še azbestne cevi iz leta 1979 so zamenjali z novim omrežjem iz nodularne litine. Kot pravi direktor novomeške Komunale Gregor Klemenčič, so to naložbo izvedli v okviru projekta Hidravličnih izboljšav, kar po prvotnem projektu ni bilo prevideno zaradi pomanjkanja denarja, a med izvedbo so dokazali, da je ključna za zanesljivo vodovodno oskrbo celotnega Šentjerneja zaradi navezave na vodni vir Jezero. Obstoječi cevovod je bil že dotrajan z veliko poškodbami in vodnimi izgubami.

Voda teče! Na sliki: Gregor Klemenčič in Istok Zorko z novomeške Komunale, v sredi pa direktor OU občine Šentjernej Samo Hudoklin.

V Šentjernej sicer teče kvalitetna pitna voda, a ne manjka tudi dobrega vina, za kar so na otvoritvi poskrbeli šentjernejski vinogradniki.

Skupna vrednost investicije je znašala 478 tisoč evrov brez DDV-ja. Delež sofinanciranja iz evropskega kohezijskega sklada in državnega proračuna je znašal 85 odstotkov upravičenih stroškov, kar pomeni okrog 407 tisoč evrov. Na občino je prišlo ostalih 15 odstotkov, to je skoraj 72 tisoč evrov brez DDV. Skupaj s stroški za izdelavo dokumentacije je po besedah župana občina vložila 108 tisoč evrov brez davka.

Prihaja zemeljski plin

Občina Šentjernej pa je ponosna tudi na naložbo v plinovodno omrežje, kar pomeni, da prehaja na nov energent, zemeljski plin.

Občinski svet je namreč leta 2017 sprejel odlok o podelitvi koncesije in na razpisu je bil za izvajalca gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Šentjernej izbran Petrol d.d. za 30-letno koncesijo. Petrol je zgradil 5,3 kilometra plinovoda od Merno regulacijske postaje v Dobruški vasi do obstoječega plinovoda v Šentjerneju pri podjetju Podgorje.

Primož Kramar

En del omrežja je v Šentjerneju že obstajal in se je napajal z utekočinjenim naftnim plinom, en del je bil v lastništvu Petrola d.d. Ljubljana, drugi del pa v lastništvu Istrabenza. »Danes poteka izpraznitev obeh obstoječih plinovodnih sistemov, da bomo naredili zadnje tlačne poskuse, če bodo uspešni, bo predvidoma v ponedeljek prišlo do navezave obeh omrežij z novim plinovodom, ki prihaja iz Dobruške vasi,« je ob otvoritvi povedal Primož Kramar. Naložba je Petrol stala okrog 1,1 milijon evrov.

Do sedaj se je v Šentjerneju uporabljal utekočinjeni naftni plin iz plinohranov, ki bodo odstranjeni, vseh 35 obstoječi porabnikov bo priklopljenih na nov plinovod. V nadaljevanju se bo omrežje širilo, »kar je za naše gospodarstvo in gospodinjstva zelo pomembno,« pravi župan.

Zemeljski plin, ki je po besedah Kramarja med ogljikovodiki najbolj čist, okolju najbolj prijazen, pa tudi cenovno gre za enega najbolj ugodnih energentov, se bo začel uporabljati 1. septembra. V naslednjih letih v končni fazi z vsemi širitvami Petrol pričakuje okrog 500 uporabnikov.

Pri plinovodu gre za skupen projekt občin Šentjernej in Škocjan, izbrani izvajalec del, to so Gradnje d.o.o. Boštanj, po besedah Kramarja pridno gradi tudi krak iz Dobruške vasi proti Škocjanu. Tam predvidevajo zaključek gradnje v naslednjem letu.

Besedilo in foto: L. Markelj

