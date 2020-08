Za soboto veliko novo okuženih; nova primera tudi v Novem mestu in Mirni Peči

30.8.2020 | 12:35

Simbolna slika (foto: Reuters)

Včeraj so v Sloveniji ob 769 opravljenih testiranjih potrdili 31 novih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 24 oseb, od tega dve v intenzivni enoti, nobenega bolnika pa niso odpustili.

Za novim koronavirusom včeraj ni umrl nihče, skupno število žrtev tako ostaja pri 133, kažejo podatki covid-19 sledilnika.

Skupno število okuženih je sicer naraslo na 2865, število aktivnih primerov okužb pa je bilo 449.

Okužbe so včeraj potrdili v 16. občinah, od tega največ, osem, v Ljubljani. Po tri primere so odkrili v Tržiču, po dva pa v Kranju, Rogaški Slatini, Slovenskih Konjicah in Šentjurju, v ostalih po enega (tudi v Novem mestu in Mirni Peči).

Aktivnih okužb je trenutno, kot že omenjeno, 449. Največ aktivno okuženih je v Ljubljani, in sicer 85, in 26 v Celju.

M. K.