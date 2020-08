Deklica se je utapljala v čateškem bazenu, a bo preživela; v neurju odkritih več deset streh

Ob 13.13 so do prihoda NMP Brežice reševalci iz vode in ostali tam prisotni nudili pomoč pri oživljanju mlajše obiskovalke, ki se je v enem od zunanjih bazenov v Termah Čatež utapljala. Zaradi hitrega ukrepanja tam prisotnih in reševalcev NMP Brežice je deklica preživela. Reševalci NMP Brežice so jo prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Neurje - veter razkrival strehe, podiral drevesa ...



V popoldanskih urah je občino Sevnica zajelo močno neurje z vetrom in točo. Veter in toča sta razkrila več deset streh na objektih v več naseljih, podrtih je več dreves. Gasilci in ostale javne službe so na terenu in odpravljajo posledice divjanja narave. Podrobnosti sledijo v jutrišnjih poročilih.

Ob 15.51 je močan veter podrl nadstrešek ob stanovanjski hiši v Trebnjem, ki je poškodoval dve vozili. Podrtih je bilo več dreves na lokalnih cestah, kar je bil v enem primeru razlog za prometno nesrečo (podrobnosti spodaj). Posredovali so gasilci PGD Trebnje in dežurni delavec Komunale Trebnje. Močan veter je razkril strehe več stanovanjskih in gospodarskih objektov. Posredujejo gasilci PGD Čatež pod Zaplazom, Trebanjski Vrh, Lukovek.

Gasilci PGD Veliki Gaber so črpali vodo iz prostorov osnovne šole v Velikem Gabru.

Ob 16.26 je močan veter v občini Mirna podrl drevesa na lokalnih cestah in razkril streho bivalnega vikenda. Posredovali so gasilci PGD Mirna in dežurni delavec Komunale Trebnje.

O težavah poročajo tudi iz občin Ivančna Gorica, Radeče, Dobrepolje, Sodražica ...

Veter podrl drevo na avto

Ob 15.54 je na cesti pri naselju Rodine pri Trebnjem zaradi močnega vetra na osebno vozilo padlo drevo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali podrto drevo, odklopili akumulator na vozilu, drevo odstranili in ga razžagali ter počistili cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

S spolzke ceste v drevo

Ob 11.30 je v Grosupljem zaradi spolzkega cestišča osebno vozilo zapeljalo pod cesto in bočno trčilo v drevo. Gasilci PGD Grosuplje so s tehničnim posegom rešili voznico in nato skupaj z gasilci GB Ljubljana še sovoznico iz vozila. Obema so do prihoda reševalcev NMP nudili prvo pomoč in ju nato prenesli do vozila reševalne službe. Na vozilu so odklopili akumulator in ga s pomočjo dvigala postavili na cestišče.

Tlelo na travniku

Ob 13.27 je tlelo na travniku v bližini naselja Veliki Osolnik, občina Velike Lašče. Gasilci PGD Veliki Osolnik so prekopali pogorišče na površini okoli 50 x 50 metrov in ga zalili z vodo.

