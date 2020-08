Neurja najbolj prizadela občini Sevnica in Trebnje - poškodovanih na desetine objektov, podrtih dreves sploh ne štejejo ...

Sevniško občino je ob močnem vetru prizadela tudi toča ... (simbolna slika; arhiv DL)

Poročali smo že o včerajšnji hudi uri, ki se ji tudi Dolenjska in Posavje nista izognila. Danes je znanih nekaj več podrobnosti ...

Okoli 16. ure je občino Sevnica zajelo močno neurje z vetrom in točo. V neurju je bilo poškodovanih 83 stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podrtih več dreves. Posredovali so dežurni delavci cestnega in komunalnega podjetja ter gasilci PGD Sevnica, Loka, Breg, Boštanj, Studenec, Primož, Tržišče, Krmelj, Šentjanž, Trnovec,Telče, Veliki Cirnik, Zabukovje, Blanca, ki so odstranili podrta drevesa ter prekrili strehe objektov. Takoj po 7. uri bomo objavili nekoliko podrobnejše poročilo s fotografijami.

Vetrolom na Dolenjskem

Poročila dežurnih služb so si včeraj takole sledila:

Ob 15.51 je v Kresetovi ulici v Trebnjem močan veter podrl nadstrešek na parkirani vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 16.10 je podrto drevo popolnoma oviralo promet na cesti Mirna – Stan, občina Mirna. Razžagal in odstranil ga je dežurni delavec Komunale Trebnje.

Ob 16.15 je veter v naselju Hudeje, občina Trebnje, deloma razkril strehe štirih gospodarskih poslopij. Gasilci PGD Račje selo so poslopja pokrili s ponjavami in nadomestnimi strešniki.

Ob 16.35 je v naselju Brezovica pri Mirni, občina Mirna, podrto drevo oviralo promet na cesti. Razžagal in odstranil ga je dežurni delavec Komunale Trebnje.

Ob 16.38 je v naselju Zabrdje, občina Mirna, močan veter razkril streho bivalnega vikenda. Gasilci PGD Mirna so s PVC folijo prekrili del strehe.

Ob 16.40 je v naselju Lisec, občina Trebnje, podrto drevo oviralo promet na cesti. Razžagal in odstranil ga je dežurni delavec Komunale Trebnje.

Ob 17.15 je v naselju Roje pri Čatežu v občini Trebnje močan veter delno razkril strehe petih stanovanjskih in šestih gospodarskih objektov. Gasilci PGD Trebanjski vrh so strehe pokrili.

Ob 17.15 je na Trebanjskem Vrhu v občini Trebnje močan veter delno razkril streho gospodarskega objekta. Gasilci PGD Trebanjski Vrh so razkrito streho na površini kvadratnega metra pokrili.

Ob 17.15 je na Trebanjskem Vrhu močan veter delno razkril strehi še enega gospodarskega in stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Trebanjski Vrh so razkriti strehi na površini štirih kvadratnih metrov pokrili.

Ob 17.16 je v naselju Goljek, občina Trebnje, zaradi močnega vetra drevo padlo na streho stanovanjskega objekta in jo poškodovalo. Gasilci PGD Čatež pod Zaplazom so odstranili drevo in s kritino prekrili okoli en kvadratni meter strehe. Na drugem naslovu pa so s strešno kritino prekrili okoli pet kvadratnih metrov razkrite strehe.

Ob 17.40 je v naselju Jezero, občina Trebnje, močan veter razkril streho bivalnega vikenda. Gasilci PGD Lukovek so s strešno kritino prekrili okoli en kvadratni meter strehe.

Ob 18.00 je veter v Račjem selu, občina Trebnje, deloma razkril streho gospodarskega poslopja. Gasilci PGD Račje selo so streho pokrili s strešniki.

Ob 18.23 je v Tomšičevi ulici v Trebnjem močan veter razkril streho stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Trebnje so pokrili deset kvadratnih metrov strehe.

Ob 18.30 je v Rožnem Vrhu v občini Trebnje močan veter delno razkril strehi dveh stanovanjskih objektov. Gasilci PGD Trebnje so pokrili strehe.

Ob 18.40 je v ulici Pristava v Trebnjem močan veter deloma razkril strehi stanovanjskih objektov. Gasilci PGD Trebnje so ju prekrili.

Ob 19.16 sta na cesti Mokro Polje-Hrastje, občina Šentjernej, podrti drevesi ovirali promet. Gasilci PGD Orehovica so ju razžagali in odstranili.

Voda zalila šolo

Ob 17.27 je v Velikem Gabru, občina Trebnje, zaradi močnega neurja voda zalila prostore osnovne šole. Gasilci PGD Veliki Gaber so na strehi odmašili in očistili žlebove, uslužbencem pomagali pri odstranjevanju opreme iz knjižnice in dveh učilnic in pomagali pri čiščenju prostorov ter s folijo pokrili opremo, ki je še ostala v poplavljenih prostorih.

Gorela počitniška prikolica in nadstrešek

Minulo noč ob 1.14 sta v Dolenji Pirošici, občina Brežice, gorela počitniška prikolica in lesen nadstrešek. Gasilci PGD Pirošica in Skopice so požar pogasili ter zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH, izvod 1. VIKENDI POD TP.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZADRUŽNA ZIDANICA, na izvodu Zadružna zidanica.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SLATNIK;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA 2, izvod 4. ŠMARJETA PROSTOZRAČNO;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD RATEŽ, izvod 1. RATEŽ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Trška gora in Leskovec grad med 9. in 13. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Zdole vas nizkonapetostni izvod Špiler med 8.30 in 13.30 uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Studenec vas med 8. in 15. uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Zakot 3 nizkonapetostni izvod Češljar-Kene med 10.30 in 14.30 uro.

M. K.