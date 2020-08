FOTO: Silovita toča razbijala okna, uničevala fasade, avtomobile; strehe uničene tudi na GD, šoli in cerkvah

31.8.2020 | 07:10

Silovito neurje z močnim vetrom in točo je, kot smo poročali, včeraj okrog 16. ure zajelo tudi občino Sevnica, in sicer območja krajevnih skupnostih Loka pri Zidanem Mostu, Boštanj in Šentjanž – pas na širšem območju vse od Razborja, Loka, Brega, Šentjurja, Račice, Šmarčne do Šentjanža in Brunka.

Uničevalo je strehe stanovanjskih hiš in drugih objektov, silovita toča je razbijala okna, uničevala fasade, avtomobile. Uničenih je ogromno kmetijskih pridelkov, sporočajo iz občine. 83 stanovanjskih in gospodarskih objektov je začasno že zaščitenih.

Popolnoma uničilo je številna ostrešja, med njimi tudi na gasilskem domu na Bregu, poškodovana je streha šole v Loki in na vsaj treh cerkvah.​

V aktivnosti je bilo vključenih 160 gasilcev iz 14 gasilskih društev, ki so požrtvovalno pomagali občanom, še dodajajo na občini. Z delom bodo nadaljevali tudi danes.

M. K.

Vir fotografij: Občina Sevnica in štab Civilne zaščite Občine Sevnica

Galerija