Nad varnostnika s solzilcem, a sta ugotovila, da z njim ni dobro češenj zobati

31.8.2020 | 13:30

Policisti so na številko 113 med vikendom prejeli 795 klicev, od tega je bilo 227 dogodkov takšnih, ki so zahtevali takojšnje posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo na področju javnega reda in miru ter prometne varnosti.

V petih prijavah kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru so policisti napisali plačilni nalog v Kostanjevici na Krki in uvedli postopek o prekršku zoper 16-letnega kršitelja v Novem mestu. Prijav kršitev javnega reda in miru na javnem kraju je bilo 27, večinoma zaradi povzročanja hrupa in glasne glasbe v večernih oziroma nočnih urah. V osmih primerih so javni red in mir vzpostavili z opozorilom, v dvanajstih primerih pa napisali plačilne naloge (v Šmarjeških Toplicah, Šentjerneju, Novem mestu, Otočcu, Spodnjem Pijavškem, Črnomlju in Borštu).

Pokalo tudi na cestah

Policisti PU Novo mesto so obravnavali 27 prometnih nesreč z materialno škodo, dve z lahkimi poškodbami in eno smrtno prometno nesrečo. Zaradi hujših kršitev pravil cestnega prometa so zasegli sedem vozil.

Drzna tatvina

V soboto popoldne je varnostnik v trgovini v Trebnjem presenetil mlajšega moškega in žensko, ki sta artikle iz nakupovalnega vozička namesto na blagajniški pult zlagala v svojo torbo. Ko ju je varnostnik na izhodu ustavil, sta ga posprejala s solzivcem in se podala v beg. Varnostnik je o dogodku obvestil policiste na številko 113 in se podal za osumljencema – slednja sta ugotovila, da s hitrim in vztrajnim varnostnikom ni dobro češenj zobati in sta torbo odvrgla in se odpeljala z avtom, ki ju je čakal v bližini.

Vlomi

Na Vavpotičevi ulici v Novem mestu so v petek zjutraj poklicali policiste, ker so ugotovili, da so neznanci v zadnjih dveh dneh vlomili v garažo in odnesli koli 600 evrov vreden televizor, na vratih pa naredili še dodatnih 300 evrov škode.

Na gradbišču industrijske cene v Šentjerneju so neznanci v noči iz četrtka na petek vlomili v gradbiščni zabojnik in odnesli vibracijsko iglo za beton, po 70 in 30 metrov električnih vodnikov, 4 plastične posode za malto, dva električna podaljška in brezžični usmerjevalnik. Dve podjetji so skupaj oškodovali za okoli tri tisoč evrov.

Na Trški gori so v soboto ugotovili, da so v zadnjem tednu dni vlomili v štiri vikende, pregledali prostore, izpraznili hladilnik in odnesli še ročko z bencinom. Vsakemu lastniku vikenda so naredili po nekaj sto evrov škode.

Trebanjski policisti so sinoči prijeli prijavi vloma v osebna avtomobila, ki sta se zgodila pri zidanicah v zaselku Trnič. Vloma sta se najverjetneje zgodila že v soboto zvečer. Odnesli so nekaj malega denarja a skupaj naredili za vsaj okoli tisoč evrov škode.

Na območju Grosuplja je bilo vlomljeno v hišo, ukradli so nakit. Škoda znaša okoli 1200 evrov.

Odvzeli so mu sedem psov

Policisti policijske postaje Kočevje so v četrtek na območju Kočevja opravili poostren nadzor glede kršitev, povezanih z zaščito živali. Pri nadzoru so sodelovali inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Slednji so pri enem izmed lastnikov z območja Kočevja, zaradi suma kršitev po Zakonu o zaščiti živali, odredili odvzem sedmih psov različnih rasti. Inšpektorji bodo izvedli ustrezne postopke iz njihove pristojnosti.

Na Obrežju zasegli ukraden avto

V petek opoldne se je na mejnih prehod za mednarodni promet Obrežje z Audijem A4 Avant, slovenskih tablic, pripeljal 44-letni državljan Hrvaške na poti proti Hrvaški. Policist na mejnem prehodu se je odločil opraviti temeljito mejno kontrolo je podrobneje preveril vozilo in dokumente vozila. Ugotovili so, da so audija v začetku junija ukradli v Ljubljani. Vozilo so zasegli in o dogodku obvestili dežurnega državnega tožilca.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so med vikendom prijeli 85 državljanov tujih držav, ki so v Slovenijo prišli na nezakonit način. Na relaciji med Dobličami in Starim Trgom ob Kolpi so črnomaljski policisti v petek zvečer prijeli 26 državljanov Afganistana, krški pa v soboto zvečer na relaciji med Podbočjem in Šutno 19 državljanov Bangladeša in državljana Pakistana. Tujce so prijeli še v Ribljah, Novem mestu, Dolžu, Bukošku, na relaciji Rakove - Drašiči, v Cerovem Logu, v Hinjah, Velikem Cerovcu, na Smedniku in v Jernejevi vasi. Največ je bilo državljanov Afganistana in Bangladeša, sledijo pa še državljani Maroka, Iraka, Alžirije, Tunizije, Pakistana in Egipta. Postopki z njimi še niso zaključeni.

M. K.