Novih 18 okužb - štiri v Sevnici, ena v Brežicah

31.8.2020 | 12:00

Največ novih okužb so znova potrdili v Ljubljani. (foto: Reuters)

V Sloveniji so včeraj potrdili 18 primerov okužbe z novim koronavirusom, pri čemer je bilo opravljenih 588 testiranj, kažejo podatki Sledilnika za covid.19. Se je pa za eno osebo povečalo število hospitaliziranih bolnikov v slovenskih bolnišnicah, teh je zdaj 25, pri čemer trije potrebujejo intenzivno terapijo. Aktivno je sicer okuženih 454 oseb, nihče pa zaradi covida-19 včeraj ni umrl.

Sicer pa so največ novih primerov okužbe potrdili v Ljubljani, kjer je bilo pozitivnih osem oseb. Štiri so potrdili v občini Sevnica, dve v občini Domžale ter po eno v občinah Brežice, Ig, Hoče -Slivnica in Sežana.

Minuli teden so v Sloveniji potrdili skupaj 218 novih okužb z novim koronavirusom, kar je 18 manj kot teden prej.

M. K.