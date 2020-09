Pet zanesenjakov prehodilo 175 kilometrov!

1.9.2020 | 09:15

Pohodniki na startu v občini Cankova. (Foto: Občina ŠT)

Šmarješke Toplice - Pobrateni občini Šmarješke Toplice ter prekmurska občina Cankova že sedem let ohranjata prijateljske vezi tudi s t.i. potjo prijateljstva, ki jo tradicionalno organizirata v poletnih mesecih.

Letos se je pet zanesenjakov znova peš odpravilo iz Cankove in v štirih dnevih prehodilo okrog 175 kilometrov vse do Šmarjete. Podvig seveda ni bil enostaven, saj je pot dolga, tudi vročina jim ni prijala, malo jih je pral dež. A z dobro voljo so zmogli, so povedali udeleženci pohoda, ki jih je bilo pravzaprav sedem: Valentin Trajbar, Simon in Damjan Ficko, Darijan Rošker in Ludvik Bauer iz občine Cankova ter Ivan Petančič in Lojze Ivančič iz šmarješke občine. A Ficko in Bauer sta prehodila le del poti. Trajbar in Petančič sta edina, ki sta opravila prav vseh sedem poti.

Z avtom sta pohodnike, ki so na cilj prispeli ob odprtju vinske fontane v Šmarjeti, spremljala Anton Benko in Štefan Petrovič.

Pot prijateljstva je imela znova humanitarni pridih - zbrane prispevke bodo namenili za nakup gasilske opreme PGD Bela Cerkev. TRR: SI56 6100 0001 5073 856 račun je odprt pri DELAVSKI HRANILNICI D.D. LJUBLJANA.

Prihodnje poletje se bodo pohodniki na pot prijateljstva podali iz Šmarjete v Cankovo.

L. Markelj