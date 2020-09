Do Stopnega kmalu po lepši cesti

1.9.2020 | 12:15

Župan Jože Kapler in predsednik uprave novomeškega CGP Martin Gosenca sta si po podpisu pogodbe segla v roke. (Foto: L. M.)

Novim načrtom na cestnem področju so nazdravili s kozarčkom rujnega.

Škocjan - Občina Škocjan nadaljuje s prenovo lokalnih cest in po pobudi krajanov je zdaj na vrsti 1,3 kilometrski odsek od Stare Bučke do Stopnega.

Župan Jože Kapler in Martin Gosenca, predsednik uprave izbranega izvajalca del, to je CGP Novo mesto d.d., sta včeraj podpisala pogodbo za obnovo dotrajane ceste, asfaltirane leta 1989. Poleg obnove in ureditve odvodnjavanja, bo na enem mestu treba opraviti tudi razširitev ceste.

Gosenca obljublja, da bodo dela brez težav opravili v roku 60 dni. Vrednost projekta z DDV po besedah župana znaša 105 tisoč evrov, ki jih bodo vzeli iz občinskega proračuna.

»Ljudem največ pomenijo dobre ceste, zato se trudimo na tem področju,« pravi Kapler, ki je z veseljem povedal, da pride prav kmalu na vrsto še obnova 1,3 kilometra dotrajane državne ceste od Škocjana do Stare Bučke, kar bo investicija države.

Besedilo in foto: L. Markelj