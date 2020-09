S kombijem v potok, uhajal ogljikov dioksid

1.9.2020 | 07:20

Pri Meniški vasi je včeraj malo pred 18.30 voznik s kombiniranim vozilom zapeljal v potok Radešica. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so v vodi vozilo navezali in povlekli na breg ter pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenih. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli osem oseb in jih prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Gasilci zaprli ventil

Na Kandijski cesti v Novem mestu je ob 18.41 pri industrijskem objektu iz plinohrama na varovalnem ventilu, ki je bil v okvari, uhajal plin ogljikov dioksid. Gasilci GRC Novo mesto so skupaj z pooblaščenim serviserjem zaprli ventil in izmerili prisotnost plina na objektu. Napako bodo odpravili v naslednjih dneh pristojni serviserji. Obveščene so bile pristojne službe.

Z avtom v hišo

V Vrhovem v občini Radeče je včeraj malo pred šesto uro zjutraj osebno vozilo trčilo v stanovanjsko hišo. Gasilci PGE Celje in PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Poškodovanih ni bilo.

Padel s kamiona

Na Cesti krških žrtev v Krškem je včeraj malo po sedmi uri zjutraj zaposleni v podjetju padel s kamiona in se poškodoval. Reševalci NMP Krško so občana oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Gorel les

V Zalogu v občini Straža je ob 14.35 gorel les ob industrijskem objektu. Pred prihodom gasilcev so pričeli požar gasiti delavci. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Vavta vas in Dolenja Straža so dokončno pogasili požar in opravili pregled požarišča. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorelo vejevje

V gozdu pri Žužemberku je včeraj ob 11.45 gorel kup odpadnega vejevja. Požar so pogasili gasilci PGD Žužemberk.

M. Ž.