Jutri 31. mednarodni atletski miting

1.9.2020 | 15:50

Na včerajšnji novinarski konfrenci je AK Krka predstavil jutrišnji mednarodni atletski miting, ki se bo začel ob 16. uri. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Atletski klub Krka prireja jutri popoldne na stadionu Portoval 31. mednarodni atletski miting Novo mesto 2020. Ta bo štel tudi za Atletsko ligo, ki jo je AZS lani ponovno uvedla v slovenski atletski prostor. To bo zadnji v seriji mitingov za Atletsko ligo, kjer se bodo atleti in atletinje poleg nagrad AK Krka potegovali tudi za končne uvrstitve in nagradni sklad Atletske zveze Slovenije za leto 2020.

V okviru mitinga bo tudi miting mladih za kategorijo pionirjev, že šestič pa bodo izvedli tudi Memorialno disciplino – met kopja, ki jo prirejajo v spomin na nekdanjega novomeškega metalca kopja, prof. Marjana Špilarja.

Andrej Jeriček

Andrej Jeriček, pomočnik vodje tekmovanja, je na včerajšnji novinarski konferenci povedal, da je omenjeni miting, na katerem pričakujejo okoli 160 do 170 tekmovalcev in tekmovalk, letos že deveto atletsko tekmovanje, ki ga organizira Atletski klub Krka, od tega jih je del bilo v Olimpijskem centru v Novem mestu, del pa na stadionu Portoval.

»Korona oz. razmere, v katerih je cel svet, je žal terjala svoj davek, tako da tokrat pričakujemo predvsem veliko slovenskih kvalitetnih tekmovalcev in tekmovalk. Naj omenim Kristjana Čeha, od katerega na nek način pričakujemo, da se bo spopadel z rekordom stadiona v metu diska, Majo Mihalinec, ki je ljubiteljem atletike poznana kot vrhunska šprinterka, skakalko v daljino Nejo Filipič, Klaro Lukan, evropsko mladinsko prvakinjo v teku na 5000 metrov, ki bo nastopila tudi v zanji netipični disciplini – 400 metrov. Hkrati imamo tudi nekaj domačih želez v ognju – izpostavil bi Matevža Šuštaršiča, ki se bo spopadel z letos najhitrejšim Slovencem Nickom Kočevarjem tako na 100 kot 200 metrov,« je povzel Jeriček.

Žal, nekaterih najboljših slovenskih atletov zaradi nastopov na diamantni ligi v Lozani (Tina Šutej) in Bruslju (Anita Horvat) in na mednarodnem mitingu v Marseilleu (Maruša Mišmaš Zrimšek), ne bo.

Na novinarski konferenci sta bila tudi Krkina odlična šprinterja Tilen Ovniček in Matevž Šuštaršič, ki sta se ozrla na letošnjo sezono.

Matevž Šuštaršič

Matevž Šuštaršič: »Pozimi smo trenirali brez težav in vse je šlo po načrtih. V zimski sezoni sem odtekel dva osebna rekorda, tako da sem s tem zelo zadovoljen. V pripravljalnem obdobju za poletje nam je vse skupaj malo otežila korona, a smo vseeno dobro izpeljali pripravljalno obdobje in se že veselim nadaljevanja. Poleti sem osvojil naslova državnega prvaka na 100 in 200 v kategoriji U20, dve medalji sem dobil tudi na članskem prvenstvu – na 100 metrov sem bil tretji in na 200 drugi, želim pa si v zadnjem delu atletske sezone, ki se prične z mitingom v Novem mestu, odteči osebni rekord na 100 in 200, saj sem dobro pripravljen.«

Tilen Ovniček

Tilen Ovniček: »Z dosedanjo letošnjo sezono sem zadovoljen. Že pozimi sem odtekel osebni rekord v teku na 60 metrov in izenačil tudi klubski rekord za mlajše člane, le ena stotinka pa mi je zmanjkala do državnega naslova. Potem smo nadaljevali priprave na poletno sezono, kjer nam je kakšen mesec vzela pandemija novega koronavirusa, vendar smo se prilagodili in se dobro pripravili tudi na poletno sezono. Odtekel sem osebni rekord na 100 in 200 metrov, fantje smo tekli osebni rekord in klubski rekord v štafeti 4X100 metrov, žal pa sem spet izgubil na državnem prvenstvu za dve stotinki, tako da tu ostaja malce grenkega priokusa, ampak menim, da mi je časovno še ostalo nekaj rezerve za nadaljevanje sezone.«

Miting si bo moč ogledati tudi v neposrednem internetnem prenosu.

M. Ž.