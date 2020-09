S sekiro razbil vhodna vrata

1.9.2020 | 14:50

V brežiških Ponikvah so policisti dopoldne opravili ogled poškodovanih vrat stanovanjske hiše. Tja je zjutraj prišel 20-letnik in s sekiro razbil steklo vhodnih vrat, pred tem pa še grozil stanovalki hiše, da jo bo ubil.

Enajst prometnih nesreč, zasegli štiri vozila

Policisti PU Novo mesto so včeraj obravnavali enajst prometnih nesreč z materialno škodo in eno z lahkimi telesnimi poškodbami. Zaradi hujših kršitev pravil cestnega prometa so zasegli štiri vozila: v okolici Brezja 20-letniku brez vozniškega dovoljenja neregistrirano kolo z motorjem, v Šrangi pri Mirni Peči neregistriran osebni avtomobil brez tablic, ki ga je vozil 25-letnik brez izpita, v Brezju osebni avtomobil, ki ga je vozil 36-letnik brez izpita, zvečer pa še osebni avtomobil 45-letnemu vozniku brez vozniškega izpita iz okolice Brežic, ki je obenem vozil močno opit – alkotest je pokazal 0,81 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Zadel kolesarja

V Sevnici je nekaj po deseti uri dopoldne 56-letni voznik osebnega avtomobila zadel 71-letnega kolesarja, ki je padel in se pri tem lažje poškodoval. Policisti so oba preizkusili z alkotestom, ki ni pokazal prisotnosti alkohola. Po prvih ugotovitvah je voznik osebnega avtomobila spregledal kolesarja in mu odvzel prednost.

Za 100 evrov salam

Med 14. in 14.30 je neznana ženska v trgovini na Ljubljanski cesti v torbo nadevala za okoli 100 evrov različnih salam in pobegnila mimo blagajne brez plačila. Iz kraja se je odpeljala s starejšim temno zelenim seatom, karavanske izvedbe.

Ob puhalnik za listje

V noči iz nedelje na ponedeljek so neznanci vlomili v prostore podjetja na Kandijski cesti in odnesli bencinski puhalnik za listje znamke Stihl. Podjetju je s tem naredil za okoli 400 evrov škode.

Zalotili so jih pri "delu"

Sinoči so se krški policisti odzvali na klic o tatvini goriva iz delovnega stroja na delovišču na Libni. Ugotovili so, da so neznanci okoli pol devete ure poskusili iz delovnega stroja iztočiti gorivo, že napeljali cev, a so jih zmotili pri njihovem početju in so s kraja pobegnili, preden so gorivo uspeli iztočiti.

