Včeraj 41 okužb, po dve tudi v Krškem in Brežicah

1.9.2020 | 11:10

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj ob 1415 testih potrdili 41 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 25 bolnikov s covidom-19, dva na intenzivnem oddelku. V domačo oskrbo so odpustili tri osebe, umrl pa ni nihče. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je pri nas trenutno aktivnih 468 okužb.

Nove okužbe so potrdili v kar 27 občinah po državi. Največ primerov, pet, so znova odkrili v Ljubljani, kjer je tudi največ trenutno okuženih (91). Štiri okužbe so potrdili v Rogaški Slatini, po tri v občinah Celje in Murska Sobota, po dve pa v Mariboru, Krškem in Sevnici. Eno okužbo so med drugim zabeležili v Novem mestu, Črnomlju, Semiču in Brežicah.

Največ okužb, deset, so včeraj potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, devet okužb pa med starimi od 45 do 54 let.

M. Ž.