Janez Krese kri daroval že 110-krat

1.9.2020 | 13:00

Janez Krese ob jubilejnem 110-kratnem darovanju krvi in Marjeta Martinčič iz CTD Novo mesto, ki mu je tudi tokrat odvzela kri.

Za jubilejno 110-kratno darovanje so mu čestitale (z desne) predstavnica CTD Novo mesto zdravnica Mojca Šimc, sekretarka OZ RKS NM Barbara Ozimek in predsednica KORK Žužemberk Alenka Sajovec.

Novo mesto - Janez Krese iz Zalisca pri Žužemberku je včeraj na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto kri daroval že stodesetič.

Že nekaj let je v pokoju, a dela mu ne zmanjka. Spominja se, da je s krvodajalstvom začel med služenjem vojaškega roka v Banja Luki. Zaposlil se je kot šofer avtobusa in v tem poklicu ostal do upokojitve.

»Kri redno daruje, zato si želi, da bi jo tudi še vsaj pet let do starostne meje za krvodajalstvo. Poln je pozitivnega življenjskega optimizma, zato verjamemo, da bo kri daroval še velikokrat. Čestitamo v imenu vseh, ki jim je njegova kri vrnila zdravje ali celo življenje,« je sporočila sekretarka OZ RKS Novo mesto Barbara Ozimek.

