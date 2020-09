Iz premikajočega vozila se je kadilo

1.9.2020 | 18:30

Ilustrativna slika

Ob 6.51 se je v Šmarjeških Toplicah po parkirišču premikalo vozilo, iz katerega se je kadilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmarjeta so zavarovali kraj dogodka in stabilizirali vozilo, pogasili požar v motornem delu vozila, odklopili akumulator in vozilo povlekli iz brežine na parkirišče.

Do mrtve osebe

Ob 14.44 so gasilci PGD Brežice posredovali v naselju Podgorje pri Pišecah, občina Brežice. S tehničnim posegom so odprli vrata na stanovanjskem objektu, v katerem je bila mrtva oseba.

Odstranjevali posledice neurja

Tekom današnjega dneva so gasilske enote v občini Sevnici odstranjevale in sanirale škodo na stanovanjskih in gospodarskih objektih po neurju 30.8.2020.

Vodo je treba prekuhavati

Komunala Sevnica d.o.o., obvešča vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Skrovnik, da je voda iz javnega vodovoda zaradi povišane motnosti od 31.08.2020 neprimerna za pitje. Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati, skladno z navodili o prekuhavanju vode, katere je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje in jih je potrebno upoštevati.

Preklic omejitve rabe vode

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode iz javnega vodovodnega sistema Križe, da je omejitev rabe pitne vode zaradi sušnega obdobja in posledično povečanega odvzema pitne vode, s 1. 9. preklicana.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODŠUMBERK;

- od 9.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLOBOŠKA GORA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 7.30 do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1 (NADOM), izvod 5. NOVO NASELJE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB, izvod 4. Desno.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 11.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA, na izvodu Ločka, Majer.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA2;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.