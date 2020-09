AVDIO: 100.000 evrov neposrednih spodbud za razvoj podjetništva

2.9.2020 | 09:50

Občina Brežice je objavila povabilo k oddaji prijav na javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2020. Sredstva javnega razpisa v skupni višini 100.000 evrov so zagotovljena za naslednje namene: za sofinanciranje investicij (74.000 evrov), za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest povezanih z investicijo (20.000 evrov), ter za sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in storitev (3.000 evrov), ter za sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru (3.000 evrov), sporočajo iz občine.

Upravičenci do sredstev tega razpisa so mikro in majhna enotna podjetja ter tudi samostojni podjetniki posamezniki. Rok za oddajo vlog je do vključno 15. septembra, besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani Občine Brežice.

Posamezni vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicije v višini 40.000 evrov (brez ddv) in minimalno vrednost v višini 4.200 evrov (brez ddv), razen za podjetja, mlajša od treh let, kjer je najmanjša vrednost lahko 1.000 evrov.

Novosti javnega razpisa za leto 2020

Občina Brežice v letu 2020 omogoča prijavo manjših investicij (minimalna vrednost 1.000 evrov brez DDV) za upravičence – mlada podjetja, ki so registrirana največ tri leta. Občina preko razpisa daje tudi možnost sofinanciranja največ treh zaposlitev do višine 200 evrov/mesec za zaposlitev za polni delovni čas, razpis omogoča tudi sofinanciranje vseh sejemskih nastopov s ciljem promocije lastne proizvodnje in ponudbe podjetij.

Ostale spodbude razvoju podjetništva

Občina med drugim skrbi za od komunalno opremljanje zemljišč v poslovno-industrijskih conah, ureja cestne povezave in prostorske akte. Investitorjem je že prodala vsa opremljena zemljišča v svoji lasti v Obrtni coni Dobova, kjer že načrtujejo širitev. Z dopolnitvijo in spremembo veljavnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina pa so omogočili širitev proizvodnje podjetja TPV, ki z vrednostjo več kot 50 milijonov evrov predstavlja gospodarsko naložbo državnega pomena, še sporočajo iz občine.

M. K.

Zvočni zapisi Župan Ivan Molan o razpisu za spodbude razvoju podjetništva v občini Brežice Župan Ivan Molan o razpisu za spodbude razvoju podjetništva v občini Brežice