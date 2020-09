FOTO: Sosed tvojega brega

2.9.2020 | 09:45

Literarno srečanje v Metliki Sosed tvojega brega (Foto: Patrick Sunčan Stone)

Metlika - V Metliki so se v nedeljo zbrali nekateri v Sloveniji živeči literati tujih narodnosti, ki pišejo v svojem maternem jeziku, je sporočil Matjaž Rus. To je bilo sicer že 42. srečanje pod imenom Sosed tvojega brega, ki ga organizira JSKD, Metlika pa je bila prizorišče prvič.

Na razpisu je sodelovalo 46 avtorjev, ki so ves dan preživeli na metliškem gradu, kjer so potekale literarne delavnice pod vodstvom pisatelja Zorana Kneževiča ter pesnice in urednice Ane Porenta. Oba sta tudi pregledala besedila vseh sodelujočih avtorjev in opravila izbor teh, ki so se potem predstavili na zaključni prireditvi. Ta je bila v večernih urah na metliškem grajskem dvorišču.

Dogodek je vodila in povezovala Klavdija Kotar. Prihodnje, 43. srečanje Sosed tvojega brega bo prihodnje leto v Mariboru, je še sporočil Matjaž Rus.

M. L., foto: Patrick Sunčan Stone

