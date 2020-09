Trčil v ograjo ob cesti

2.9.2020 | 07:00

Sinoči ob 19.06 je na cesti Vavta vas-Dolenjske Toplice, v naselju Dolenje Gradišče, občina Dolenjske Toplice, voznik osebnega vozila trčil v ograjo ob cesti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine in pomagali pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Goreli odpadki, tudi gume

Ob 18.48 je na Prapreški poti na Otočcu, občina Novo mesto, v gozdu gorel kup odpadnega materiala in starih gum. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so požar pogasili. Gorelo je na površini okoli deset kvadratnih metrov.

Niso gasili, a do vratu v delu

Včeraj so do večernih ur gasilske enote v občini Sevnici odstranjevale in sanirale škodo na stanovanjskih in gospodarskih objektih po zadnjem neurju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA, na izvodu Ločka, Majer.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB, izvod 4. Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA2;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP ŠKOCJAN 1 (NADOM), izvod 5. NOVO NASELJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODŠUMBERK;

- od 9:00 do 13:00 bo občasno prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLOBOŠKA GORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mali Obrež, Veliki Obrež, Veliki Obrež gmajna, Podvinje in Podvinje 2 danes med 8:30 in 11:00 uro, na območju TP SOBENJA VAS nizkonapetostni izvod VIKEND SMER ŽEJNO med 11:00 in 14:00 uro, na območju TP TP RAČICA nizkonapetostni izvod PROTI LOKI med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.