Srbska košarkarja okrepila Krko

2.9.2020 | 07:00

Foto/grafika: KK Krka

Novo mesto - Košarkarski klub Krka iz Novega mesta se je pred prihajajočo sezono okrepil s srbskima košarkarjema, Milanom Milovanovićem in Vasilijem Vučetićem. S tem so, kot sporoča direktor Krke Jure Balažić, končali kadrovanje pred novim tekmovalnim obdobjem.

Osemindvajsetletni Milovanović, rojen v Nišu, je v svoji karieri igral za številne klube doma in v tujini. Med njimi izstopa Crvena zvezda. V minuli sezoni je 206 cm visoki košarkar igral v poljski ligi za Legio. Na 15 tekmah je imel povprečje 12,4 točke in 8,1 skoka.

Vučetić, maja je dopolnil 24 let, se je kalil v ljubljanski Olimpiji, za člansko ekipo pa je igral med letoma 2013 in 2016. Pred štirimi leti se je preselil v Španijo (Bilbao), vmes je bil posojen v ekipi Ametx Zornotza in Iraurgi. Nosil je še dres Melille, od leta 2019 naprej pa je bil 209 cm visoki center član CB Penas Huesca.

V drugi španski ligi je lani odigral 24 tekem in vknjižil po 13 točk in 5,5 skoka.

"Milan in Vasilije sta kakovostna igralca, v Novo mesto pa prihajata motivirana, da pomagata ekipi in se tudi sama vnovič dokažeta v regionalnem tekmovanju. Verjamem, da bosta s svojim delom, igro in odnosom pomagala pri izpolnitvi klubskih ciljev," je prepričan Balažić.

M. K.