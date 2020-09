V brežiški bolnišnici nov vhod za bolnike

2.9.2020 | 11:20

Foto: STA

Brežice - Splošna bolnišnica Brežice ima s septembrom odprt nov vhod za bolnike, ki prihajajo na pregled v specialistične ambulante ter na radiološke in laboratorijske preiskave. Nov vhod, ki je urejen preko vhodnega podesta v stavbi D s Černelčeve ceste, je namenjen tudi pacientom, ki se želijo osebno naročiti na posamezno preiskavo z napotnico.

Vhod skozi urgentni center je zdaj namenjen le pacientom, ki prihajajo po nujno medicinsko pomoč ter gibalno oviranim osebam, ki prihajajo na radiološke, laboratorijske, kirurške in internistične preglede. Odprt bo tudi popoldne, ob sobotah, nedeljah in praznikih, ko delujejo redne specialistične ambulante, ter za pediatrično in alergološko pediatrično ambulanto v času, ko veljajo omejitve zaradi koronavirusa, so še sporočili iz brežiške bolnišnice.

M. K.; STA