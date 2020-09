FOTO: Pahor na prvi šolski dan z učenci in učitelji odprl prenovljeno OŠ Louisa Adamiča

2.9.2020 | 08:00

Grosuplje - Predsednik republike Borut Pahor je na prvi šolski dan obiskal OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, kjer je skupaj z učenci, učitelji in drugimi zaposlenimi v šoli in županom Petrom Verličem odprl nov prizidek k šoli z osmimi novimi učilnicami in novo športno dvorano. Odprtje šole, prizidka, telovadnice je vselej praznik, je dejal Pahor.

"Naj bo za lokalno ali za državno skupnost. To je znak, da imamo v kraju življenje, da se pridobiva nova znanja, da vlada ambicija, da mlade izučimo, da jih vzgojimo, da jih navdahnemo s pogumom in jih pošljemo v svet z njihovimi talenti kot ustvarjalne osebnosti," je v nagovoru zbranim dejal Pahor.

Dokaz sposobnosti šolskih oblasti, slovenske družbe in države

Poudaril je, da je letošnji prvi šolski dan v okoliščinah, zaradi koronavirusa, še prav poseben. To, da v Sloveniji odpiramo vse šole za vse učenke in učence, je označil za neke vrste državni praznik, ki se ga vsi veselijo. Po njegovem mnenju je to dokaz sposobnosti šolskih oblasti, slovenske družbe in države, da se je uspešno soočila s pandemijo koronavirusa.

Prepričan je, da učitelje v tem letu čaka še posebno zahtevna naloga, da poleg napotkov za življenje mladim na pedagoški način položijo na srce, kako se je potrebno obnašati. Kot je spomnil, šola ni samo pouk za življenje v smislu pridobivanja novega znanja, ampak je vzgajanje za življenje.

Ob tem je izrazil upanje, da bodo tako kot so včeraj vsi učenke in učenci šolsko leto začeli, tega tudi v šolskih klopeh skupaj zaključili, ter vse pozval k odgovornosti in solidarnosti.

Šola lažje zadihala

Zbrane je nagovorila tudi ravnateljica Janja Zupančič, ki je priznala, da je teža organizacijskega bremena z novo pridobitvijo občutno manjša. "Dobrih 2600 kvadratnih površin omogoča, da bodo pouk v stavbi matične šole naše enote poleg učencev predmetne stopnje obiskovali tudi učenci 4. in 5. razreda iz mesta Grosuplje, kot tudi to, da bo pouk potekal le do 6. učne ure. Športna dvorana ter dve manjši vadbeni površini bosta omogočili izvajanje pouka športa ločeno za vsako skupino," je dejala.

Po županovih besedah je v letošnjem šolskem letu v osnovnih šolah v občini 2309 učenk in učencev. Včerajšnji dan pa je bil še prav poseben za 1100 otrok OŠ Louisa Adamiča, so še dodali z občine.

Šola je tako z novim šolskim letom prostornejša za osem dodatnih učilnic s pripadajočimi pomožnimi prostori. V dvorani so uredili tudi garderobe s tuši in sanitarije ter prostor za hrambo rekvizitov in drugih pripomočkov za organizacijo različnih dogodkov.

Izgradnjo prizidka in nove športne dvorane so zaupali novomeški družbi CGP. Pogodbena vrednost je znašala 3,9 milijona evrov z DDV.

M. K.; STA, foto: Občuna Grosuplje

