78-letniku med vožnjo postalo slabo, trčil je v ograjo

2.9.2020 | 12:45

V Rosalnicah so krotili pijanega 22-letnika.

Policisti so v minulih 24. urah obravnavali deset prometnih nesreč z materialno škodo in eno z lahkimi telesnimi poškodbami. Slednja se je zgodila sinoči okoli sedme ure zvečer v Dolenjem Gradišču. Po prvih ugotovitvah ogleda je 78-letnemu vozniku med vožnjo postalo slabo, zaradi česar je zapeljal na drugo stran ceste in, kot smo že poročali, trčil v jekleno ograjo. Pri tem se je lažje poškodoval.

Brez vozniške

Brežiški policisti so popoldne v mestu zasegli avtomobil 50-letnemu vozniku, ker so ugotovili, da vozi brez vozniškega dovoljenja.

Odvzel prednost kolesarki

Včeraj, okoli 17.30, se je v Ivančni Gorici, pri izvozu z avtoceste, zgodila

prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in

kolesarka. Do nesreče je prišlo, ker je voznik odvzel prednost kolesarki na prednostni cesti. Pri tem se je kolesarka lažje telesno poškodovala. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Pijan razgrajal tudi pred policisti

V štirih kršitvah javnega reda in miru v Novem mestu in Metliki so policisti napisali tri plačilne naloge in enkrat izrekli opozorilo. V Rosalnicah so metliški policisti ob pol enajstih zvečer pridržali 22-letnika, ki se kljub ukazom ni pomiril, se nedostojno vedel do sosedov in policistov ter opit nadaljeval s kršitvijo.

Meja in tujci

Brežiški policisti so v Čatežu ob Savi prijeli štiri državljane Maroka, tri pa metliški policisti pri Drašičih. Zvečer so v bližini Cirnika prijeli državljana Pakistana. V sredo zgodaj zjutraj so pri Ločah prijeli dva državljana Palestine, v Podgračenem pa dva državljana Kitajske.

Pri Semiču kar 60 imigrantov

V Srednji vasi pri Semiču so nekaj pred četrto uro popoldne opazili večje število oseb, ki so bežale v smeri Komarne vasi. Policisti iz Črnomlja, Dolenjskih Toplic in specializirane enote za nadzor državne meje generalne policijske uprave so nato v okolici prijeli skupaj 60 oseb iz Pakistana in Afganistna, za katere so ugotovili, da so v državo vstopili na nezakonit način. Pri izvajanju postopkov in varovanju so v noči iz torka na sredo in v sredo sodelovali še policisti posebne policijske enote policijske uprave Novo mesto. Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.