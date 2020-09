Novih 55 okužb, tudi pri nas; številke skrbijo, bomo (spet) zapirali šole?

2.9.2020 | 14:00

Včeraj so v Sloveniji ob 1608 testiranjih potrdili 55 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, ena oseba je umrla. Hospitaliziranih je 26 oseb, štiri potrebujejo intenzivno nego. Dve sta bili odpuščeni iz bolnišnice.

Nazadnje so več kot 50 novih okužb v enem dnevu pri nas potrdili 1. aprila.

Včeraj so okužbe z novim koronavirusom odkrili v 28 občinah po državi. Največ, skupaj sedem, jih je bilo v Ljubljani, kjer je 95 aktivnih okužb, po pet pa v Mariboru in med tujimi državljani. Štiri primere so potrdili v Velikih Laščah, po dva pa v Celju, Kranju, Dravogradu, Litiji, Krškem, Sevnici, Žalcu, Slovenskih Konjicah in na Bledu. Ena nova okužba je zabeležena v Grosupljem.

Doslej je bilo v Sloveniji opravljenih 160.479 testiranj na novi koronavirus, skupno je bilo potrjenih 2924 okužb, umrlo je 133 ljudi. Trenutno je aktivno okuženih 468 oseb.

Naraščanje števila okužb ni dobro

Naraščanje števila okužb v tem tednu, ko se je po poletnih počitnicah ponovno začela šola, po ocenah infektologinje Bojane Beović, ki je tudi vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, ni dobro.

"To je tisto, kar smo želeli preprečiti, in očitno nismo bili uspešni. Videli bomo sčasoma, kaj bo to pomenilo za širjenje po šolah. Epidemiološka služba je res na preži. Čim bo prišlo do širjenja po šolah, bo treba razrede, šole zapirati, kar pomeni, da je treba biti v šolah res pazljiv in upoštevati higienska navodila, ki sicer niso prijetna, a vendarle so izvedljiva in bodo naredila veliko pozitivnega, če se jih bo res upoštevalo," je danes povedala v izjavi za medije.

O izvoru okužb težko govori, zagotovo pa gre za širjenje iz virov, ki so bili najprej vnešeni iz tujine. Iz katerih držav, ni jasno. "Nimamo vedno podatka. Ljudje ne želijo o tem govoriti," je dejala.

Zaostrovanje ukrepov?

Če se bo naraščanje števila okužb nadaljevalo, bo treba zaostriti ukrepe. "Najbolje bi bilo zaostriti tam, kjer se problemi dogajajo. Torej če bo šlo za zasebna druženja, če bo šlo za podjetja, skratka, kar se da prilagojeno kot reakcija na to, kar se dejansko dogaja. To je edini način, seveda ob vsesplošnem, izrecnem upoštevanju higienskih navodil," je povedala Beovićeva in pozvala medije, "naj ne relativizirajo stvari, da ena stvar pomaga samo 70-odstotno". "Ker 70-odstotno pa vendarle pomaga," je dodala.

Šole poziva, da upoštevajo priporočila za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Izvajanju obšolskih dejavnosti, kjer prihaja do mešanja različnih skupin otrok, pa v trenutnih razmerah ni naklonjena. "Bomo pa videli, kaj te obšolske dejavnosti predstavljajo. Tudi tam je treba izrecno vzdrževati te higienske ukrepe, na primer po glasbenih šolah, športnih prireditvah in podobno," je še dejala.

Trenutno epidemiološko stanje je v današnji izjavi za medije komentiral tudi minister za zdravje Tomaž Gantar. Dejal je, da jih skrbi vsaka številka, ki je višja od povprečja. Če je takšno povečanje števila primerov posledica tega, da je okužba okoli enega večjega žarišča, je težava lažje rešljiva. Če pa je to trend, bodo morali razmisliti naslednje korake glede možnih ukrepov.

Krek: Ljudje nočejo povedati, kje so bili in s kom so se družili

Od včeraj potrjenih novih okužb epidemiološka preiskava za 15 ljudi še poteka, po besedah direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milana Kreka je devet primerov uvoženih, trije s Hrvaške, dva iz Švica, po en pa iz Nemčije, Kosova, Rusije, Pakistana in Madžarske. Od 16 primerov lokalnega vira okužbe je po Krekovih besedah 12 takih, ki so bili v karanteni in niso širili okužbe naprej.

Pri 14 novo odkritih pa je vir okužbe neznan. Krek je bil kritičen, češ da ljudje nočejo povedati, kje so bili in s kom so se družili, da karantena ne bi prizadela njihovih prijateljev. Zato je ljudi pozval, naj s tem prenehajo, ker tako okuženi naprej trosijo okužbo in jih zgolj kasneje odkrijejo. Okuženi so po besedah Beovićeve večinoma odrasli. Glede hospitaliziranih zaradi covida-19 pa je izpostavila, da je med njimi v zadnjem času več nekoliko starejših, staršev, ki potrebujejo tudi nekoliko bolj zahtevno zdravstveno oskrbo.

Krek je danes opozoril, da 14-dnevna kumulativa števila okuženih na 100.000 prebivalcev v Sloveniji še naprej narašča. "Epidemija se ne umirja, počasi smo na 23 okuženih na 100.000 kar nas uvršča med rumene države," je izpostavil.

M. K.; STA