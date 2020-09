Sojenje za mučenje živali: ''Tega si ne morete predstavljati niti v najhujši grozljivki''

2.9.2020 | 14:50

Biki so v umazaniji gnili pri živem telesu. (foto: arhiv; Društvo za zaščito konj)

Bikom so njihovi lastni iztrebki segali do trebuhov. (foto: arhiv; Društvo za zaščito konj)

Konj Miško je bil tako izčrpan, da so ga morali uspavati. (foto: arhiv; Društvo za zaščito konj)

''Tega, kar smo videli, si ne morete predstavljati niti v najhujši grozljivki. Sram me je, da sem človek.'' S temi besedami so predstavniki Društva za zaščito konj aprila lani opisovali pretresljive prizore, na katere so v Krtini pri Trebnjem naleteli na kmetiji Alojza Rajnarja, sicer predsednika Turistično-konjeniškega društva Krtina. Policisti in veterinarska inšpekcija so njegovo kmetijo takrat obiskali na podlagi anonimne prijave. Konja, ki je stal na iztrebkih, ki so segali tudi 1,2 metra visoko, so morali uspavati. Enako kruto usodo so doživljali biki. V hlevu jih je bilo šest. Stali so v svojih iztrebkih in urinu, ki jim je segal do trebuha, in gnili pri živem telesu.

Rajnar je moral zaradi očitkov o mučenju živali sesti na zatožno klop trebanjskega okrajnega sodišča, kazenski zakonik za surovo ravnanje z živalmi, katerega posledica je pogin ali trajno pohabljenje, predvideva denarno kazen in do tri leta zapora. Kot poročajo Slovenske novice, sojenju kljub dvema celodnevnima zaslišanjema ni videti konca. Zaslišali bodo vsaj še 12 prič, Rajnarja pa bo pregledal tudi psihiater. Ko je zanemarjal živali, naj bi bil namreč pod hudim stresom, v kratkem zagovoru je dejal, da je bil izgorel in izčrpan.

Za živali v hlevu ni skrbel vsaj pol leta ali še dlje, ta čas konj tudi ni šel ven, poročajo Slovenske novice, vrata so bila zadelana z gnojem in se sploh niso dala odpreti. Biki so imeli okoli vratu verige ali pasove, ki so se globoko zarasli v meso.

Sojenje se bo v Trebnjem nadaljevalo čez dober mesec.

M. K.