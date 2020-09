V DUO Impoljca dve okužbi, obiskov ni; okuženi tudi na brežiškem sodišču

2.9.2020 | 15:15

Profimedia

Včeraj je zaposleni v Domu upokojencev in oskrbovancev (DUO) Impoljca sporočil, da je okužen s koronavirusom. Po besedah direktorice doma Darje Cizelj so takoj ukrepali po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), v skladu s svojim internim načrtom in po posvetu s koordinatorjem. Iz delovnega procesa so takoj izločili deset ožjih sodelavcev, ki so bili z okuženim v stiku. Ker je okuženi vodja skupine, je imel stike tudi s 33. stanovalci.

Že včeraj so vzeli brise vsem 33. stanovalcem, vsi testi so bili negativni, ter desetim zaposlenim, kjer pa je bil še eden pozitiven. Danes so dodatno testirali še sedem zaposlenih in 40 stanovalcev, je povedala Cizljeva, rezultate pričakujejo danes proti večeru ali jutri zjutraj.

V DUO Impoljca imajo 260 stanovalcev in 187 zaposlenih v petih enotah. V skrbi, da bi širjenje koronavirusa zajezili, so delo in življenje prilagodili trenutnim razmeram. Dom je tudi za obiskovalce do preklica zaprt za obiskovalce, prav tako niso dovoljeni izhodi.

Sicer je tudi na Okrajnem sodišču v Brežicah potrjena okužba s covidom-19 pri dveh zaposlenih, zato je odrejena karantena še za šest zaposlenih.

J. K.