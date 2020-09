Trebanjski levi za en gol premagali Koper

2.9.2020 | 22:20

Trebanjska ekipa je nocoj slavila doma.

Trebnje - V Trebnjem se je nocoj začela nova, že 30. sezona v najelitnejši slovenski rokometni ligi. Uvodna tekma Lige NLB je pripadla moštvoma Trima Trebnjega in Kopra. Slednji je vodil večji del tekme, na koncu pa po zgrešenem strelu tik pred sireno moral priznati premoč dolenjski zasedbi.

Trebanjski levi so na prvi tekmi Lige NLB premagali ambiciozni Koper s 25:24 (13:14) ter odlično opravili generalko pred sobotno povratno tekmo EHF lige s portugalskim Belenensesom.

V novi sezoni Lige NLB se bo za naslov državnega prvaka borilo 14 ekip, s čimer se je prvenstvo v primerjavi z lanskim letom, povečalo za dva kluba. Eliti sta se pridružila še LL Grosist Slovan in MRK Ljubljana.

V domači trebanjski dvorani se je zmage veselila domača zasedba in opravila dobro delo pred sobotnim obračunom s Portugalci.

V končnici tekme do zmage

Gostje iz Kopra so tekmo odprli z veliko željo po zmagi, medtem ko trebanjskim levom na uvodu srečanja ni steklo. Primorci so trdo narekovali tempo igre, v 16. minuti vodili že s +3 (5:8), a v nadaljevanju so se prebudili trebanjski levi. Ti so po nekaj obrambah Urha Brane in treh zadetkih razpoloženega Marka Kotarja prišli na -2 (9:11). V drugi polovici prvega polčasa smo spremljali igro gol za gol, moštvi pa sta na odmor odšli z izidom 13:14.

V drugem delu so se izbranci trenerja Uroša Zormana prebudili in z nekaj obrambami razpoloženega domačega čuvaj mreže Brane znižali zaostanek. Nekajkrat jim je celo uspelo povesti, nato pa je sledila napeta končnica gol za gol. Nekaj pomembnih strelov je ubranil Urh Brana in po napetem obračunu je tekmo dobila domača zasedba s 25:24.

Urh Brana, vratar RK Trimo Trebnje: »Prva tekma v Ligi NLB je za nami. Kot smo pričakovali, je bil obračun zelo težak. Dali smo vse od sebe, kljub slabšemu začetku. Pokazali smo pravi obraz in graditi na temu. V soboto nas čaka že povratna tekma s Portugalci in gremo naprej.«

Rok Jelovčan, vratar RD Koper: »Danes se ni izšlo po naših željah. Trebanjci so prišli do nekaj lahkih zadetkov, obenem je odlično delo v vratih opravil vratar Urh Brana in ravno ta gol prednosti je odločil na tekmi.«

Trebanjce v soboto čaka povratna tekma 1. kroga kvalifikacij EHF lige proti portugalskemu Belenensesu, teden dni kasneje pa še drugo kolo Lige NLB z Jeruzalemom iz Ormoža.

IGRALEC TEKME: Urh Brana (RK Trimo Trebnje)

LIGA NLB, 1. KROG:

Sreda, 2. septembra, ob 19.00 (Športna dvorana Trebnje):

RK Trimo Trebnje – RD Koper 25:24 (13:14)

RK Trimo Trebnje: Tomić 3 obrambe, Brana 15 obramb; Rašo, Višček, Didovič 4, Grojzdek, Dobovičnik, Hamidović Sarak 2, Kotar 7, Kamnikar, Potočnik 1, Udovič, Grbič 2, Cirar 4, Florjančič 1; Trener: Trener: Uroš Zorman.

RD Koper: Jelovčan, Logar; Jovičič 5, Dolenc, Žagar 2, Pavlović 2, Poklar 7, Konjević, Moljk 1, Smolnik, Zugan, Marić 1, Makuc, Planinc, Kete 5, Breznikar 1; Trener: Uroš Rapotec.

Tekmovanje se bo nadaljevalo ta petek, ko se bosta pred kamerama Sportkluba ob 18.45 pomerila Jeruzalem Ormož in Dobova. Preostali pari bodo na igrišče stopili v soboto. Aktualni prvaki iz Celja bodo pričakali novince iz vrst LL Grosista Slovana, v Ribnici bo gostoval škofjeloški Urbanscape, Slovenjgradčani se bodo odpravili v Novo mesto, Ljubljano debi med prvoligaši čaka v Velenju, v Izolo pa se bo odpravila zasedba iz Maribora.

L. M., foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

