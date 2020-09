Naselje Šranga se širi, zato čistilna naprava preobremenjena

Dela na čistilni napravi Šranga dobro potekajo.

Mirna Peč, Šranga - Leta 2013 je zaselek Šranga ob državni cesti med Mirno Pečjo in odcepom za Mali vrh v mirnopeški občini dobil čistilno napravo (ČN), ki pa se je kmalu izkazala za premalo zmogljivo, in občina se je odločila za rekonstrukcijo.

Naselje se je namreč hitro širilo, predvidena je bila nadaljnja stanovanjska gradnja, zato se je že po desetih letih izkazalo, da je obstoječa ČN preobremenjena.

»Bile so težave s smradom, s čiščenjem, Komunala Novo mesto d.o.o. pa je kot upravljavec že iz rednih meritev ocenila, da občasne preobremenitve tudi za 30 odstotkov presegajo planirano zmogljivost naprave. Ker je bilo na območju Šrange predvidenih še skoraj dva hektara površin za gradnjo, posamezne hiše pa so tu že začele nastajati, odločitev za prenovo ČN pravzaprav ni bila težka,« pove Andrej Kastelic, višji svetovalec za komunalno, cestno, gospodarsko in investicijsko dejavnost.

V sodelovanju občine s Komunalo Novo mesto d.o.o. in projektantsko organizacijo ACER d.o.o. iz Novega mesta, so zato že v obdobju 2015-2017 izvedli analize stanja, hidro-geološke meritve, proučili so variantne rešitve, izdelan je bil projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Projekt je zasnovan tako, da bo rekonstruirana naprava zadostovala za 250 populacijskih enot (PE), od tega približno 50 PE predstavljajo dolgoročne rezerve, 200 pa obremenitev sedanjih stanovalcev skupaj z ocenjenim številom bodočih prebivalcev na še neposeljenih zemljiščih. Celotno območje naselja na obeh straneh državne ceste je namreč zazidljivo in od zadnje spremembe novembra 2018 to obsega okrog sedem hektarov, kar pomeni, da se bo naselje širilo vse do Mizarstva Miklič.

Prenova do jeseni

Prenova ČN Šranga od konca aprila že poteka, kot pove Kastelic, po načrtih. Na javnem razpisu najugodnejši izbrani izvajalec del, to so Komunalne Gradnje do.o. iz Grosuplja, s katerim je mirnopeška občina že večkrat uspešno sodelovala, dobro dela. Uresničiti želi cilj in z deli zaključiti v začetku jeseni, ob čemer ni nepomembno, da obstoječa naprava več čas obratuje. Izvedbo nadzoruje in usmerja strokovna služba novomeške Komunale.

Kot trenutno situacijo opiše Kastelic, je izvajalec del zakoličbo objekta izvedel konec junija. Sledil je ogled z lastniki sosednjih zemljišč in upravljavci gospodarske infrastrukture. Pred pričetkom izkopov so posekali bližnja drevesa, prestavili so elektro omarico. Po izkopih je izvajalec zabetoniral temeljne plošče in v sodelovanju s podizvajalcem S5 Projekt d.o.o. iz Žalca dobavil in namestil objekte: zadrževalnih bazenov, usedalnikov, biološkega reaktorja… V teh dneh se izvajajo povezovanja in zasipavanja med objekti, urejajo brežine, postavljajo podpornega zidu, talne plošče s tlakovci… Izvedba strojnih inštalacij, tudi zaradi daljših dobavnih rokov, je načrtovana za september, ko se bodo tudi sicer dela približala h koncu.

»Zadovoljni smo, da gre za dolgoročno rešitev, ki je nujna. Za naselje je zanimanje, v glavnem tu gradijo domačini, mlade družine, kar nas veseli,« pove Kastelic.

