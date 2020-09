FOTO: Živa na Otočcu boljša od Nemke, Nika pa je morala priznati premoč Hrvatici

3.9.2020 | 08:45

Živa Falkner je včeraj premagala Nemko Chantal Sauvant in se uvrstila v nadaljevanje tekmovanja.

Nika Zupančič pa je morala priznati premoč Hrvatici Tari Wurth.

Otočec - Na igriščih teniškega centra Otočec pod okriljem domačega teniškega kluba te dni poteka ženski ITF turnir Krka Open Otočec 2020 z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev. Kot je povedal direktor turnirja Andrej Petkovič, je to največji teniški dogodek v Sloveniji. V boj s profesionalnimi igralkami sta se podali tudi mladi in obetavni članici domačega teniškega kluba Živa Falkner in Nika Zupančič.

Živa, ki januarja letos zaigrala v finalu odprtega prvenstva Avstralije v dvojicah in je trenutno 42. mladinka na svetu, je včeraj s 6:3 in 7:6 (2) premagala Nemko Chantal Sauvant, ki se na glavni del turnirja prebila preko kvalifikacij. V drugem krogu jo zdaj čaka prva nosilka turnirja Veronika Erjavec. Nika, ki igra tenis in študira medicino na Univerzi v Seattlu ter se je po dveh letih vrnila na slovenska igrišča, pa je morala v prvem krogu priznati premoč Hrvatici Tari Wurth, ki je bila boljša s 6:2 in 6:3.

Turnirja zanjo še ni konec, saj sta se v paru s Tjašo Klevišar po zmagi nad Marijo Venta in Saro Cizmic, od katerih sta bili boljši s 6:3 in 6:2, uvrstili v četrtfinale turnirja med dvojicami, kjer se bosta pomerili z Madžarkama.

V četrtfinale med dvojicami se je uvrstila tudi Živa, ki igra skupaj z Rusinjo Mario Bondarenko. V prvem krogu sta pometli s Srbkinjama Saro in Jovano Gvozdenović, katerima jima nista prepustili niti ene igre. Za vstop v polfinale se bosta pomerili z nizozemsko-norveškim parom.

Besedilo in fotografije: R. N.

