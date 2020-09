Na Jugorju zletel s ceste, bazuka v Drežniku

3.9.2020 | 08:20

Ponoči, ob 3.42, je na cesti Metlika—Novo mesto v naselju Jugorje, občina Metlika, voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in se prevrnil. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Cesto je počistil dežurni delavec cestnega podjetja.

Protitankovski izstrelek

Včeraj ob 16.13 so pri kraju Drežnik v občini Črnomelj policisti ob cesti našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta odstranila in varno uskladiščila kumulativni izstrelek kalibra 57 mm, ameriške izdelave, t.i. bazuko, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne.

Sršeni



Ob 19.28 so gasilci PGE Krško na Cesti 4. julija v Krškem iz podstrešja večstanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Zagorel kandelaber

Ob 20.19 je na Cesti krških žrtev v Krškem zagorel drog javne razsvetljave. Gasilci PGE Krško so ogenj, ki se je razširil in zajel še bližnje grmovje pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v četrtek dne 3. 9. 2020 od 10.00 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA GORA, TP RUČETNA VAS, TP MIPLES.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v četrtek dne 3. 9. 2020 od 8.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek dne 3. 9. 2020 od 8.30 do 10.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI SMOLENJI VASI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v četrtek dne 3. 9. 2020:

-od 8.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. LOKA, na izvodu TRNJE;

-od 11.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC PRI ČATEŽU, na izvodu MAČKOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes, dne 03. septembra 2020, zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje: Cerklje center nizkonapetostni izvod smer Mraševo – levo med 9:00 in 11:00 uro. Za področje nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje: Bračna vas nizkonapetostni izvod Bračna vas med 11:00 in 13:30 uro. Za področje nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje: Kamenško in Kamenica med 8:10 in 14:00 uro ter na območju transformatorske postaje: Blanca izvod Krajna brda med 8:00 in 14:00 uro. Za področje nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje: Zdole izvod Špiler med 8:30 in 14:00 uro in za področje nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje: Veliki Podlog 2 izvod desna stran proti Pristavi med 12:00 in 14:00 uro.

B. B.