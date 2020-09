Proti Triglavu in Zlatorogu brez težav, resnejši test bo v soboto

3.9.2020 | 13:40

Nejc Barič (Foto: D. P., KK Krka)

Jan Kosi (Foto: D. P., KK Krka)

Adin Vrabac (Foto: D. P., KK Krka)

Novo mesto - Košarkarji Krke sinoči v sklopu priprav na novo sezono v Dvorani Leona Štuklja igrali drugo pripravljalno tekmo, na kateri so s 83:63 ugnali kranjski Triglav. To je bila po 183 dneh sploh prva tekma, ki so jo košarkarji Krke odigrali v domači dvorani.

S po 13 točkami sta med strelci prednjačila Nejc Barič in Jan Kosi. "Čestitke fantom, trud je prisoten in opazen. Veliko moramo še delati. Zadovoljen sem, kako smo odigrali to tekmo. Minutažo smo matematično razporedili. Upam, da nadaljujemo v tem ritmu," je po tekmi povedal Krkin trener Vladimir Anzulović.

Prvo pripravljalno tekmo je Krka odigrala v ponedeljek, ko je v gosteh s 104:64 premagala Zlatorog Laško.

V soboto čaka krkaše nova preizkušnja, in sicer v Zrečah, kjer se bodo pomerili z najboljšim češkim klubom, Nymburkom, kjer deluje tudi njihov nekdanji trener Aleksander Sekulić.

Krka : Triglav 83:63 (20:18, 17:12, 24:12, 22:21)

Krka: Medved, Stergar 5, Jančar Jarc, Camphor, Stipčević 9, Vrabac 8, Barič 13, Kosi 13, Škedelj 2, Lapornik 8, Rebec 7, Vučetić 11, Milovanović 7.

B. B.