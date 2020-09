Rekord stadiona ni padel

3.9.2020 | 09:40

Kristjan Čeh včeraj ni imel najboljšega dne. (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Maja Mihalinec je zmagala na 100 in 200 metrov. (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Dvojno zmago na najkrajših razdaljah je za Krko dosegel tudi Matevž Šuštaršič. (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Klara Lukan (v ospredju) je dobro tekla na 1500 m a na koncu odstopila, Veronika Sadek (na fotografiji za Lukanovo) je bila na koncu druga. (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Lia Apostolovska (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Foto: Peter Kastelic / AZS

Novo mesto - Najboljšemu slovenskemu metalcu diska Kristjanu Čehu včeraj na mitingu v Novem mestu ni uspelo izboljšati rekorda stadiona, je pa Ptujčan z 61,97 m prepričljivo ugnal domačina Tadeja Hribarja (53,83 m) in z novo zmago osvojil tudi skupno prvo mesto v seštevku slovenske Atletske lige Telekom Slovenije. V ženski konkurenci je s skupnem seštevku lige zmagala Maruša Mišmaš Zrimšek, ki v Novem mestu sicer ni nastopila, saj bo danes v Franciji tekla na 1500 m. Oba sta imela že pred tekmo v Novem mestu praktično nedosegljivo prednost.

Dvojna zmaga Mihalinčeve

Na 31. mitingu v Novem mestu so nastopili predstavniki sedmih držav, najbolj zadovoljna pa je zaradi doseženega stadion zapuščala Maja Mihalinec (Mass). Najboljša slovenska atletinja lanskega leta je zmagala tako v teku na 100 (11,50) kot na 200 m (23,18), kjer je bila v cilju pred Agato Zupin (Velenje, 23,91).

Neja Filipič (Mass) kljub zmagi v skoku v daljino ni bila zadovoljna s 6,22 m. Lia Apostolovski (Mass) je v skoku v višino zmagala s 1,84 m, Lara Omerzu (Krka) je bila tretja (1,65 m). Tako kot pri atletih pa je zmaga v metu diska atletinj pričakovano odšla v ptujski klub z Veroniko Domjan (53,81 m).

Grkman še nikoli tako hiter

Jure Grkman (Kamnik) je na 400 m z osebnim rekordom 46,58 ugnal Lovra Meseca Koširja (Mass, 46,94), med atletinjami pa je bila na stadionski krog prva Maja Pogorevc (Slovenj Gradec, 56,08). Jan Kokalj (Kladivar) je na 1500 m prepričljivo slavil z osebnim rekordom 3:47,55, Robert Renner (Kladivar) pa v skoku s palico ni imel konkurence (5,22 m).

Prvi imeni mitinga sta bila Čeh in Mihalinčeva, a je bila druga veliko bolj zadovoljna: "Na 100 m sem upala na boljši veter, a je bil to vseeno moj najboljši tek sezone in kljub temu, da sem bila brez prave tekmice. Posebej pa sem zadovoljna s še enkrat daljšo razdaljo. Že na treningih je kazalo, da prihajam v dobro formo. Vse se sestavlja v pravo smer, kot je bilo načrtovano. Po težavah s poškodbo sem namreč malo pozneje začela tekmovati."

Čeh nekoliko utrujen

Enaindvajsetletni in 2,06 m visoki Čeh tokrat ni zmogel meta, s katerim bi lahko izboljšal tudi rekord stadiona Portoval, ki ga je z 65,40 m pred desetimi leti dosegel Madžar Robert Fazekas. Ptujčan je imel je dva veljavna poskusa, v tretji seriji 61,97 m, v zadnjem, šestem pa 61,33 m. "Se zgodi, nisem bil dobro razpoložen, bil sem tudi malo utrujen. A vseeno sem vrgel skoraj 62 m. Malo sem imel težav v tehniki, večinoma sem vrgel izven sektorja za pristanek orodja in tega med tekmo nisem mogel tako hitro popraviti," je pojasnil Čeh.

Nekoliko je za svojimi izidi sezone zaostala tudi Apostolovska, ki je povedala: "Po prvi tekmi po kratkem premoru sem s tehniko kar zadovoljna, malo manj z izidom. Vse občutke moram še sestaviti. A to še ni konec sezone, že v nedeljo bom tekmovala v močni konkurenci na Češkem, potem pa še na ekipnem DP v Celju."

Filipičeva je bila letos izjemno dobra v troskoku z izidi visoke mednarodne vrednosti. "Nastopila sem nekako za trening, v soboto me čaka tekma v Innsbrucku, kjer bom tudi nastopala v daljini. Žal bom v troskoku nastopila le še na ekipnem DP, zato sem se odločila, da bom v zaključku sezone tekmovala še v svoji drugi disciplini," je dejala Filipičeva.

Šuštaršič dvakrat zmagal

Omenimo še dvojno zmago Trebanjca Matevža Šuštaršiča (Krka), ki je bil najhitrejši na 100 (10,90 s) in 200 metrov (21,84 s) in drugo mesto Novomeščanke Veronike Sadek (Mass) na 1500 m (4:28,90). Na tej razdalji je sicer tekla tudi Šentjernejčanka Klara Lukan, ki je kakih 100 m pred ciljem odstopila, pred tem pa je ves čas tekla na čelu skupine.

* Izidi:

* moški:

- 100 m (veter -0,5 m/s):

1. Matevž Šuštaršič (Krk) 10,90

2. Žiga Benko (Kla) 11,05

- 200 m (+0,1 m/s):

1. Matevž Šuštaršič (Krk) 21,84

2. Gal Krauthaker (Krk) 22,61

3. Matjaž Arnuš (Kro) 22,83

- 400 m:

1. Jure Grkman (Kam) 46,58

2. Lovro Mesec Košir (Mass) 46,94

3. Jernej Jeras (Mass) 49,26

- 1500 m:

1. Jan Kokalj (Kla) 3:47,55

2. Jan Vukovič (Kla) 3:52,18

3. Vid Botolin (Kla) 3:52,65

- palica:

1. Robert Renner (Kla) 5,22

2. Herbert Winkler (Avt) 4,60

- troskok:

1, Jan Luxa (Mass) 15,42

2. Tine Šuligoj (Gor) 14,87

- disk:

1. Kristjan Čeh (Ptu) 61,97

2. Tadej Hribar (Krk) 53,83

- kopje;

1. Matija Kranjc (Mass) 72,13

2. Vedran Samac (Srb) 70,70

3. Filip Markovič (Mass) 60,54

* ženske:

- 100 m (-0,9 m/s):

1. Maja Mihalinec (Mass) 11,50

2. Iza Obal (Kro) 12,29

3. Zala Istenič (Mass) 12,43

- 200 m (-0,2 m/s):

1: Maja Mihalinec (Mass) 23,18

2. Agata Zupin (Vel) 23,91

3. Gala Trajkovič (ASB) 25,79

- 400 m:

1. Maja Pogorevc (Kla) 56,08

2. Vladislava Tuhaj (Mass) 57,47

3, Margherita Urti (Ita) 58,38

- 1500 m:

1. Sofija Giobelli (Ita) 4:24,56

2. Veronika Sadek (Mass) 4:28,90

3. Karin Gošek (Kla) 4:37,16

- višina:

1. Lia Apostolovski (Mass) 1,84

2. Monika Podlogar (Tri) 1,78

3. Lara Omerzu (Krk) 1,65

- palica:

1. Barbara Crnjac (Hrv) 3,50

2. Vita Benedetič (Gor) 3,40

- daljina:

1. Neja Filipič (Mass) 6,22

2. Maja Bedrač (Ptu) 5,95

- krogla:

1. Espinoza Ahymara (Ven) 16,98

2. Vernika Domjan (Ptu) 14,11

3. Tjaša Zajc (Mass) 11,97

- disk:

1. Veronika Domjan (Ptu) 53,81

2. Zala Cunk (Ptu) 34,81

3. Jelica Lukić (Krk) 28,75

- kopje:

1. Nina Rman (Krk) 40,47

2. Tina Vaupot (Mass) 39,82

3. Hana Bizjak (MAass) 36,85

AZS, STA, B. B.