Z lovsko puško streljal proti ljudem; razbil avto in odšel

3.9.2020 | 12:50

Ilustrativna fotografija (foto: Dreamstime)

Policisti iz Šentjerneja so v Gorenjem Vrhpolju zasegli lovsko puško kalibra 22, za katero ima lastnik sicer veljavno orožno listino. Razlog zasega je bil sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. S puško naj bi namreč streljal v bližini naselja Mihovo, izstrelki naj bi leteli proti naselju in ljudem. Policisti vse okoliščine primera še preverjajo.

Pijan in prehiter s ceste

Na Jugorju pri Metliki je danes ponoči okoli pol četrte ure domnevno zaradi neprilagojene hitrosti 21-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom, se zaletel v ograjo, nato pa se je vozilo večkrat prevrnilo in obstalo na kolesih na drugi strani ceste. Lažje poškodovanega voznika so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,93 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Razbil avto in odšel

Danes zjutraj, nekaj pred peto uro, so vozniki poklicali na številko 113, ker so na Ljubljanski cesti v Novem mestu na cesti opazili razbito vozilo in kose vozil po vozišču, voznika pa nikjer. Policisti so ugotovili, da je voznik iz okolice Črnomlja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se zaletel. Po trku je vozilo pustil na kraju in odšel neznano kam. Primer še preiskujejo.

Nič plačal, le žalil natakarico

Novomeški policisti so nekaj po osmi uri vklenili in odpeljali v pridržanje 47-letnega domačina, ki je prišel v gostinski lokal brez denarja in si naročil pijačo, nato pa se namesto plačila začel nedostojno vesti do natakarice. S kršitvijo je nadaljeval še ob prihodu policistov in ker se ni pomiril in upošteval ukazov, so ga odpeljali na policijsko postajo.

Pijan s traktorjem skozi mesto

Včeraj, okoli 18.30 so ribniški policisti na glavni cesti skozi Ribnico kontrolirali voznika traktorja in ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Poleg tega je vozil še pod vplivom krepke količine alkohola (1,14 mg/l). Traktoristu so vozilo zasegli, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Poštar jo je skupil

V Podturnu je zaradi peska na dvorišču z motorjem padel pismonoša in se pri tem lažje telesno poškodoval. Odrejen preizkus alkoholiziranosti ni pokazal prisotnosti alkohola.

Zasegli konopljo

Krški policisti so na podlagi odredbe sodišča in ob pomoči vodnika službenega psa opravili hišno preiskavo v bližini Pristave ob Krki. Pri 33-letniku so našli več vzorcev prepovedane droge konoplje ter dve rastlini konoplje. O zasegu in ugotovitvah bodo obvestili okrožno državno tožilstvo s kazensko ovadbo zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

V kombiju 24 tujcev

Zvečer so v Ručetni vasi opazili skupino sumljivih oseb in o tem obvestili policiste na številko 113. Ob prihodu na kraj so policisti naleteli na kombinirano vozilo in osebe, ki so začele skakati iz vozila, ko so opazili policiste. V nekaj minutah so prijeli 24 tujcev iz Bangladeša, Pakistana in Afganistana, ki so v državo prišli izven mejnih prehodov. Voznika kombija še iščejo. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Vlomi

V Vrhovski vasi so neznanci izkoristili odsotnost lastnikov in vlomili v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ogleda so pregledali prostore, a nič odnesli – so pa lastnikom naredili škodo na objektu.

V Črnomlju so vlomili v drvarnico ob hiši v Ulici pod gozdom. Lastniku so odnesli brusilno žago in ga oškodovali za okoli 200 evrov.