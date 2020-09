Dom na Vahti kot nova vstopna točka za Gorjance

3.9.2020 | 10:30

Družba LGG Romana Zaletelja (na fotografiji s hčerko Leo) je pod Vahto avgusta odprla gostinsko-turistični kompleks, ki je obenem tudi vstopna točka za odkrivanje naravnih lepot Gorjancev. (Foto: B. B.)

Vinja vas - V začetku avgusta je ob cesti Novo mesto–Metlika, malo pod prelazom Vahta, svoja vrata odprl Lovsko-gozdarski dom Vahta. Družba Lovstvo, gozdarstvo, Gorjanci (LGG), ki jo je pred 18 letu ustanovil Roman Zaletelj iz Vinje vasi, je nekdanji Cestarski dom preuredila v sodoben gostinski lokal, v lepo urejeni okolici pa so postavili še nekaj lesenih šotorov za glamping, zgradili sanitarno enoto in uredili počivališče za avtodome.

Tu je še športno igrišče, prostor za piknike in še kaj bi se našlo, predvsem pa naj bi turistični kompleks pod Vahto v prihodnosti postal prepoznavno izhodišče za obisk Gorjancev.

Družba LGG, ki ima v zakupu gozdno posestvo Hren, je nekdanji Cestarski dom odkupila pred sedmimi leti. Sprva niso točno vedeli, kaj bodo z njim. Razmišljali so celo, da bi tukaj postavili žago za predelavo lesa, pa se jim je zdelo škoda ta prostor spremeniti v industrijski objekt in sčasoma se je rodila ideja, da tu uredijo objekt, primeren gorjanskemu okolju, ki bi predstavljal vstopno informacijsko točko za vstop v pogorje Gorjanci.

Ker gozdno posestvo Hren leži v centralnem delu Gorjancev okoli Trdinovega vrha, kjer so tudi vse najbolj obiskane točke tega priljubljenega dolenjskega pogorja, kot sta na primer Gospodična in Miklavž, Zaletelj dobro pozna turistični in pohodniški pomen tega območja, ki je v zadnjih letih vse bolj obljudeno.

»Obisk tega dela Gorjancev se je povečal skoraj do meje ekološke vzdržnosti. Tam je namreč tudi bogat živalski in rastlinski svet, ki potrebuje svoj mir in življenjski prostor. V Gabrju, ki je priljubljeno izhodišče za pohode, je že prišlo do prekomerne obremenitve. Ljudje niso imeli več kje parkirati. To smo želeli razbremeniti in narediti še eno vstopno točko, in to je Vahta,« pripoveduje Roman Zaletelj.

