FOTO: Potniški vlak trčil v avto

3.9.2020 | 11:15

Foto: PU Novo mesto

Foto: PU Novo mesto

Foto: PU Novo mesto

Okoli 7. ure zjutraj je na železniški progi med Trebnje-Sevnica potniški vlak trčil v osebni avto. Voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je po prvih ugotovitvah 30-letna voznica osebnega avtomobila peljala po lokalni cesti iz Mokronoga proti Gorenjim Jesenicam. Na prehod ceste čez železniško progo, ki je zavarovan z andrejevim križem, je zapeljala ravno v trenutku, ko je iz Sevnice pripeljal potniški vlak. Prišlo je do trka, pri čemer je avtomobil odbilo v bližnji potok, tako da so reševalcem in policistom pri delu morali pomagati tudi gasilci iz Sevnice, Trebnjega in Mokronoga.

Reševalci so na kraju oskrbeli voznico osebnega avtomobila in jo odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. Kakšne poškodbe ima, policiji še niso sporočili, je pa bila voznica v avtu je bila sama.

Strojevodja, sprevodnika in potniki na vlaku se ob trku niso poškodovali. Trebanjski policisti so opravili ogled kraja, o dogodku sta bila obveščena dežurna preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, kraj so si ogledali tudi inšpektorji Slovenskih železnic. Okoli enajste ure so železniško garnituro začeli umikati proti železniški postaji Trebnje.

B. B.