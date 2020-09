Včeraj 53 novih primerov, pet tudi na našem območju

3.9.2020 | 12:20

Sloveniji so v sredo ob 1653 testiranjih potrdili 53 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Kot je vlada objavila na Twitterju, je v bolnišnici 26 oseb s covidom-19, štiri potrebujejo intenzivno nego. Tri osebe pa so odpustil iz bolnišnice.

V sredo so okužbe z novim koronavirusom odkrili v kar 30 občinah po državi, od tega po eno v občinah Novo mesto, Trebnje, Krško, Mirna Peč in Velike Lašče.

Znova je bilo največ primerov, skupaj 14, v Ljubljani, kjer je trenutno skoraj sto okuženih. Tri nove okužbe so potrdili v občini Maribor, po dve pa v Šentjurju, Lendavi in na Igu. Poleg Ljubljane je največ aktivnih okužb v Celju in Mariboru, po 22.

Novih smrti v sredo niso zabeležili, število umrlih bolnikov s covidom-19 tako ostaja 134. Skupaj so okužbo z novim koronavirusom doslej potrdili pri 3032 osebah, aktivnih okužb je 496.

občina novi skupaj aktivni

------------------------------------------------

Ljubljana 14 544 99

Šmarje pri Jelšah 182 2

Ljutomer 139

Hrastnik 86

Maribor 3 85 22

Metlika 81

Celje 1 71 22

Rogaška Slatina 1 69 11

Kranj 1 65 8

Koper 1 49 9

Velenje 48 8

Šentjur 2 43 13

Domžale 42 4

Kamnik 40 4

Novo mesto 1 38 14

Dravograd 34 9

Slovenska Bistrica 32 5

Slovenj Gradec 31 2

Horjul 28

Litija 1 28 4

Postojna 27 1

Lendava 2 26 10

Trebnje 1 26 4

Murska Sobota 1 25 10

Ravne na Koroškem 25 2

Vipava 25 2

Tržič 1 24 7

Jesenice 23

Škofja Loka 23 2

Velike Lašče 1 23 13

Grosuplje 22 8

Ilirska Bistrica 1 22 3

Nova Gorica 1 22 4

Brezovica 21 4

Črnomelj 21 4

Krško 1 21 9

Ribnica 21

Cerknica 20 1

Pivka 20 1

Sevnica 20 12

Trbovlje 19 1

Piran 18 3

Rogatec 18

Žalec 18 3

Ig 2 17 5

Šenčur 17 4

Škofljica 16 3

Ajdovščina 15

Medvode 15 1

Zagorje ob Savi 15 1

Radovljica 1 14 1

Šentilj 13 2

Mengeš 12

Vodice 12 3

Lukovica 1 11 2

Črenšovci 1 10 2

Dobrova - Polhov Gradec 10

Kočevje 10 1

Lenart 10 1

Semič 10 2

Sežana 10 1

Žirovnica 1 10 1

Brežice 9 6

Idrija 9 3

Ivančna Gorica 9 1

Laško 9 4

Miklavž na Dravskem polju 9 2

Mozirje 9

Ruše 9

Sveta Ana 1 9 1

Šentrupert 9 1

Vrhnika 1 9 4

Komenda 1 8 2

Ljubno 8 2

Logatec 8 1

Ormož 8 2

Prevalje 8

Ptuj 8 1

Šmarješke Toplice 8 1

Oplotnica 7

Prebold 7 2

Puconci 7 1

Veržej 7

Zreče 7 1

Bled 6 4

Dolenjske Toplice 6 1

Gornja Radgona 6 4

Hoče - Slivnica 6 2

Izola 6 2

Moravče 6

Naklo 1 6 1

Polzela 1 6 1

Slovenske Konjice 6 4

Šmartno pri Litiji 6 3

Štore 6 1

Lovrenc na Pohorju 5

Mirna Peč 1 5 4

Odranci 5

Starše 5

Tolmin 5

Bistrica ob Sotli 4

Bloke 4

Črna na Koroškem 4

Dobrna 4 1

Gorje 4 1

Hrpelje - Kozina 1 4 1

Log - Dragomer 4

Loška dolina 4

Majšperk 4 1

Mislinja 4

Pesnica 4

Rečica ob Savinji 4 2

Sodražica 4 3

Šentjernej 4

Tabor 4 1

Tišina 4

Turnišče 1 4 2

Velika Polana 4 2

Videm 4 4

Beltinci 3

Cerklje na Gorenjskem 3

Cirkulane 3

Dol pri Ljubljani 3

Duplek 3

Kidričevo 3

Kobilje 3

Kranjska Gora 3

Križevci 3 1

Kungota 3

Mirna 3 1

Moravske Toplice 3 2

Muta 3 2

Podčetrtek 3

Podvelka 3

Poljčane 3 3

Preddvor 3

Rače - Fram 3 1

Radeče 3

Radenci 3

Renče - Vogrsko 3

Sveti Jurij ob Ščavnici 3

Šempeter - Vrtojba 3

Šoštanj 3

Vojnik 3

Vuzenica 3 2

Žetale 3

Žiri 3

Ankaran 2 1

Borovnica 2 1

Cerkno 2

Cerkvenjak 2

Dobrepolje 2

Grad 2 2

Hajdina 2

Kanal ob Soči 2

Kostanjevica na Krki 2 1

Kozje 2

Kuzma 2

Mokronog - Trebelno 2 1

Nazarje 2 1

Radlje ob Dravi 2 1

Ribnica na Pohorju 2

Škocjan 2 2

Trzin 2

Vitanje 2 1

Železniki 2

Žužemberk 2

Benedikt 1

Bovec 1

Braslovče 1

Cankova 1

Destrnik 1

Dobje 1

Dobrovnik 1

Kobarid 1

Markovci 1

Mežica 1

Miren - Kostanjevica 1

Podlehnik 1 1

Razkrižje 1

Selnica ob Dravi 1

Sv. Trojica v Sl. goricah 1

Sveti Tomaž 1 1

Šalovci 1

Šmartno ob Paki 1

Trnovska vas 1

Zavrč 1 1

tuji državljani 5 48 20

--------------------------------------------

SKUPAJ 53 3032 496

B. B., STA