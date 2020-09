Prenova mestnega jedra se nadaljuje, na vrsti Rozmanova ulica

3.9.2020 | 15:00

Pogodbo sta podpisala župan Gregor Macedoni in predsednik uprave izbranega izvajalca del, novomeškega CGP, Martin Gosenca. (Foto: M. Ž.)

Trenutno na Rozmanovi ulici potekajo arheološka izkopavanja.

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik uprave izbranega izvajalca del, novomeškega CGP, Martin Gosenca sta danes na rotovžu podpisala pogodbo za drugo fazo obnove starega mestna jedra Novega mesta, ki zajema Rozmanovo ulico vse do križišča na Novi trg, del Prešernovega trga ter celotni Kastelčevo in Linhartovo ulico.

»Gre za pomemben korak, ki bo zagotovil to celovitost, urejenost, ki je bila predvidena z arhitekturnim natečajem ekipe pod vodstvom prof. Jurija Kobeta. Ta faza bo nekoliko manj zahtevna od prve na Glavnem trgu, saj ne bomo delali komunalnega kolektorja. Celovito bomo prenovili vse vode, ki potekajo po tem območju, in samo cestišče, na nek način pa tudi preuredili površine v bolj prijazne za pešce in kolesarje,« je povedal župan. Vrednost te druge faze je 2,3 milijona z DDV, pri čemer dobra dva milijona pričakujejo iz kohezijskih sredstev.

Na delu Rozmanove ulice že potekajo arheološka izkopavanja, ki pa morajo biti zaključena preden s svojimi deli začnejo gradbinci. »Zato se bodo dela po dogovoru z izvajalcem razdelila v več faz in potekala sukcesivno po posameznih območjih. Predvidevam, da bo uvedba izvajalca v delo v naslednjem tednu, potem pa bomo skupaj določili to etapnost in časovnico celotnega projekta,« je dejal Macedoni.

Kljub temu, da na Rozmanovi ne bo komunalnega kolektorja, je Martin Gosenca izvedbo projekta z gradbenega vidika označil za zahtevnega. »Predvsem zato, ker je treba v prvi vrsti sodelovati z arheologi, poleg tega pa so vsi obstoječi vodi in obstoječe inštalacije zelo stari in je potrebno samo gradnjo prilagoditi temu, da ostanejo v funkciji do same priključitve na novo inštalacijo. Problem je, da je so v katastru vsi ti vodi slabo narisani, tako bo treba izkopavati postopoma in ugotavljati, kje dejansko potekajo, da se ne poškodujejo,« je pojasnil in izpostavil tudi to, da so ulice ozke in bo potrebno izvajati dela v popolni zapori. »Urejeni bodo dostopi za pešce, dela pa se bodo izvajala postopoma, ulica po ulico, da še čim manj ohromi sam promet in sam dostop do lokalov,« je dodal.

Predviden rok končanja gradbenih del je 16 mesecev od uvedbe v delo, bo pa, kot je še dejal, vse skupaj povezano s tem, kaj bodo pokazala arheološka izkopavanja in kaj bodo našli spodaj med inštalacijo.

M. Ž.

Galerija