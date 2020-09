Prepovedani ventilatorji Bellavista 1000 čakajo v skladišču

Prepovedani ventilatorji neuporabljeni čakajo v skladišču novomeške bolnišnice. (Foto: SB NM)

Novo mesto - V Sloveniji se število okužb s koronavirusom že nekaj časa povečuje.

V boju zoper koronavirus ne gre brez ventilatorjev pri hudo obolelih. V javnosti je bilo slišati, da naj bi novomeška bolnišnica prejela ventilatorje Bellavista 1000, ki so bili izdelani in prodani za kitajski trg, in ki pri nas nimajo potrebnih dovoljenj, ker ni preverjene varnosti. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke jih je namreč z odločbami začasno prepovedala, ker obstaja sum tveganja za javno zdravje.

Strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto prim. Milivoj Piletič, dr.med nam to potrdi in pravi, da imajo sedem kosov tovrstnih ventilarjev, ki so jih prejeli od Uprave za zaščito in reševanje RS oz. Ministrstva za obrambo.

Imajo jih v skladišču in »niso bili ter ne bodo uporabljeni pri pacientih, dokler ne bodo imeli ustreznega dovoljenja, o čemer smo blagovne rezerve tudi obvestili,« zagotavlja. Sicer imajo za enkrat na voljo 27 ventilatorjev, kar ocenjujejo kot dovolj.

»Potrebe po ventilatorjih bodo odvisne od epidemiološke slike in potreb hospitaliziranih pacientov. Želimo si, da bi epidemiološka slika v Sloveniji ostala obvladljiva, saj ni zgolj številka ventilatorjev, ampak sta predvsem kader in število postelj tisto, kar lahko pacientom zagotovi ustrezno oskrbo,« pravi Piletič.

L. Markelj