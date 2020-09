Neurje še vedno zaposluje

4.9.2020 | 07:00

Tako je bilo v nedeljo ... (foto: arhiv)

Včeraj ob 9.57 so posredovali gasilci PGD Sevnica v kraju Razbor, kjer so odstranjevali posledice nedavnega neurja na cerkvi. Gasilci so s folijo zavarovali streho na površini 192 kvadratnih metrih.

Na Razborju so gasilci tudi odstranjevali posledice neurja na gospodarskem poslopju. Zavarovali so streho v velikosti 168 kvadratnih metrov.

Že ob 15.05 pa so v tem kraju gasilci PGD Breg s folijo in strešniki prekrili streho stanovanjskega objekta, ki je bila poškodovana v nedeljskem neurju.

Sršeni se še ne dajo

Ob 19.08 so na Šoferski ulici v Krškem, gasilci PGE Krško odstranili sršenje gnezdo izpod fasade poslovnega objekta.

Ob 20.28 pa so v naselju Zaloke krški poklicni gasilci sršenje gnezdo odstranili iz podstrešja stanovanjskega objekta.

Pomagali reševalcem ...

Ob 7.32 in 11.03 so posredovali gasilci PGE Krško na Cesti 4.julija v Krškem, kjer so pomagali reševalcem NMP Krško pri prenosu obolele osebe.

... in čistili cesto

3. 9. 2020 ob 10.43 so na Andrijaničevi cesti v Novem mestu, gasilci GRC Novo mesto očistili cestišče na površini približno 500 metrov.

Ves mesec motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Gabrja pri Dobovi, da bo od danes do srede, 30. 9., med 7.30 in 14.30 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA GORA .

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 zaradi del motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT 1977.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 3.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELEKTRO ŠENTJERNEJ 2001, izvod 10. RO ELEKTRO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP:

- HOM VAS nizkonapetostni izvod VZHOD NEBESA med 8.00 in 14.00;

- NOVO ZABUKOVJE nizkonapetostni izvod ZALOKA-KROHARJE-KAMNOLOM med 9.00 in 14.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Banovec nizkonapetostni izvod Šekoranja in Sušica Banovec med 9. in 10.30 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kripsar nizkonapetostni izvod Sela med 8. in 12. uro; n področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Žabjek nizkonapetostni izvod Žurkov Dol med 8.15 in 14.15 uro.

M. K.