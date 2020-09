Okužen učenec OŠ Sava Kladnika, ves razred v karanteni

4.9.2020

V torek, na prvi šolski dan (foto: spletna stran OŠ Sava Kladnika)

Pri enem izmed učencev na OŠ Sava Kladnika Sevnica je potrjena okužba z virusom covid-19. Šola je bila o tem obveščena včeraj. O tem so nemudoma obvestili pristojno ministrstvo, občino in starše učencev razreda, v katerem je bila potrjena okužba. Učenci in razredničarka tega razreda so bili skladno z navodili NIJZ in pristojnega ministrstva napoteni v 14 dnevno karanteno. Pouk v tem oddelku se bo do nadaljnjega odvijal na daljavo.

OŠ Sava Kladnika Sevnica je sprejela vse ukrepe za preprečitev nadaljnjih okužb. Stopila v stik z vsemi starši, jih obvestila o okužbi in jih prosila, da spremljajo obvestila NIJZ, poslana na njihove el. naslove.

Na šoli so organizirali dodatno razkuževanje in dezinfekcijo prostorov v sodelovanju z Občino Sevnica in CZ Sevnica, opravili ju bodo danes ob 16. uri. Vse starše naprošajo, da v naslednjih 14 dneh opazujejo zdravstveno stanje svojega otroka. Če se v tem času pojavijo znaki akutne okužbe dihal (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje), naj pokličejo osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer bodo prejeli nadaljnja navodila, še svetujejo na šoli.

M. K.

