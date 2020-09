V zaprtih javnih prostorih obvezne maske in razkuževanje rok; nadzori in globe

4.9.2020 | 08:30

Ilustrativna fotografija: (Foto: L. M., arhiv DL)

V Sloveniji je bilo v sredo drugi dan zapored potrjenih več kot 50 okužb z novim koronavirusom. Slabša je tudi epdemiološka slika v večini evropskih držav, tudi v neposredni soseščini. Vlada je zato z odlokom določila začasno obvezno uporabo zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih ter obvezno razkuževanje rok.

Odlok je vlada sprejela na podlagi ocene strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 pri ministrstvu za zdravje.

V šolah ne

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade sporočil vladni govorec Jelko Kacin, odločitev ne velja za vzgojno-izobraževalne zavode in športno ter rekreativno dejavnost, za katero se glede uporabe zaščitnih mask še naprej uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če šole ne bi bile izvzete, bi namreč morali tudi otroci v razredih nositi maske, kar pa ni predvideno, je pojasnil Kacin. Velja pa obveza nošenja mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza tudi v javnem potniškem prometu.

Vlada je v objavi na družbenem omrežju Facebook napovedala tudi nadzore uporabe mask. "V skladu z določbami zakona o nalezljivih boleznih bodo lahko kršiteljem odloka izrekali tudi globe," so poudarili.

Kacin je na novinarski konferenci dodal, da maska ni obvezna, če je zagotovljena primerna razdalja. "Če je pisarna, kjer delata dva, v javnem prostoru dovolj velika, potem maska ni obvezna, še posebej če je omogočeno prezračevanje," je ponazoril.

Po njegovih besedah so še naprej v veljavi tudi trenutne veljavne omejitve glede zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih, pri čemer je strokovna skupina opozorila, da morajo omejitve veljati tudi za vsa zasebna zbiranja.

"Vse, kar je veljalo doslej, velja tudi naprej," je poudaril Kacin.

Pri tem je Kacin opozoril, da precejšnje število posameznikov s potrjeno okužbo žal ne razkrije natančnih podatkov, kje so se z virusom okužili, zato je ponovno pozval k doslednemu upoštevanju samozaščitnih ukrepov.

Laboratoriji na meji zmogljivosti

Dodal je tudi, da so kapacitete laboratorijev, ki potrjujejo okužbo z novim koronavirusom, na skrajnem robu. "Bojimo se, da bo prišlo do zamud, da bomo rezultate še naslednji dan čakali in da s tem več ne bomo imeli realne slike," je dejal.

Dotaknil se je tudi razmer v sosednjih državah in napovedal, da bo Slovenija prihodnji teden prisiljena spremeniti sezname držav glede tveganja za covid-19.

1. november in grobovi na drugi strani meje

Po njegovih besedah svetovalna skupina sedaj razpravlja o tem, ali bi hrvaškim državljanom, ki živijo ob meji, vendarle pustili urejati grobove v Sloveniji. Po Kacinovih besedah želijo do 1. novembra najti način, da bi bil takšen obisk mogoč. A je opozoril, da se na hrvaškem epidemiološka slika slabša in bodo v nekaj dneh imeli blizu 100 okuženih na 100.000 ljudi.

Tudi v bolnišnicah se stanje slabša

Predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc je opozorila, da se stanje v bolnišnicah slabša, saj je vse več hospitaliziranih bolnikov s covidom-19, vse več jih je tudi potrebuje intenzivno terapijo.

V sredo je bilo v bolnišnici 26 oseb s covidom-19, štiri so potrebovale intenzivno nego. Novih smrti niso zabeležili, število umrlih bolnikov s covidom-19 tako ostaja 134.

Hospitalizirani so povprečno stari 63 let, v drugem valu je povprečna starost po besedah Lejko Zupančeve zelo podobna kot v prvem valu. Tudi zdaj so hospitalizirani zlasti kronični bolniki, a ne s tako težkimi kroničnimi težavami. Tudi v drugem valu so imeli v bolnišnicah kar nekaj starostnikov, vsi niso preživeli.

Po njenih besedah je starost pri covidu-19 glavni dejavnik tveganja, če pa ima oseba še sladkorno bolezen, kronično bolezen obtočil in prekomerno telesno težo, pa je še toliko bolj ogrožena.

Če želimo ohraniti kolikor toliko normalno življenje, se "poskusimo držati osnovnih principov, ki nič ne stanejo, to je nošnja mask, ohranjanje telesne razdalje in razkuževanje rok", je pozvala.

Prihajata jesen in zima ...

Prihaja namreč jesensko-zimsko obdobje, ko klinično ne bo mogoče ločiti, ali ima posameznik covid-19, gripo ali navaden prehlad, zato je po besedah Lejko Zupančeve še bolj pomembno, da ob znakih okužbe dihal nadenemo masko in zaščitimo vse okoli nas.

Slovenija si medtem prizadeva za rešitve, ki bi prebivalcem ob meji in tudi slovenski manjšini v Porabju čim bolj olajšale prehajanje meje z Madžarsko. Podrobnosti, dokler potekajo pogovori, niso znane.

Kot so pojasnili na zunanjem in notranjem ministrstvu, so po madžarskem odloku izjeme za prehod meje poleg drugih tudi vojaški konvoji, tranzit vozil, dnevni migranti, torej delavci in dijaki, ki delo opravljajo bodisi na Madžarskem ali v Sloveniji, ter tudi državljani sosednjih držav in tam živeči madžarski državljani.

Po torkovem zaprtju madžarske meje za tuje državljane slovenski državljani torej lahko vstopijo na Madžarsko v 30-kilometrski pas od državne meje za največ 24 ur. Potrdilo delodajalca ali kakšno drugo dovoljenje pri tem ni potrebno.

STA; M. K.