'Rahel obup' komisije za integracijo romske skupnosti; stanje se hitro slabša, nasilništva vse več

4.9.2020 | 14:00

Vse fotografije: Pavel Perc

Krško - Člani komisije za integracijo romske skupnosti so na včerajšnji seji obravnavali varnostne, socialne in integrativne razmere na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine. Ugotovili so, da so se varnostne razmere v zadnjem obdobju bistveno poslabšale, zato so pristojne pozvali h kadrovski in finančni okrepitvi policije in centra za socialno delo.

Sekretarka Skupnosti občin Slovenije (SOS) Jasmina Vidmar je po seji povedala, da je komisija za integracijo romske skupnosti pri SOS ugotovila, da se je varnostni položaj od zadnje seje v januarju do danes bistveno poslabšal. To so ugotavljali tudi prisotni predstavniki policije, tožilstva in centra za socialno delo Krško.

"Razprava je bila zelo primerna temam, tudi na trenutke malo burna, a v smislu tega, da so vsi razmišljali, kakšne rešitve bi bile mogoče oziroma na kakšen spremeniti dosedanje sisteme, da bodo učinkovitejši, ker ti ne prinašajo pričakovanih rezultatov," je dejala.

Na to je skupnost občin po njenih besedah opozarjala že ob pripravi nacionalnega programa in akcijskega načrta za Rome, a predvsem s strani države ni bilo ravno pravega posluha. Na terenu je pač življenje nekaj drugega, kot se kaže iz daljave. Poudarila je, da so na to danes želeli opozoriti tudi pristojna ministrstva, za delo in za izobraževanje, a njunih predstavnikov na seji ni bilo.

''Rahel obup''

Zato je sestanek na trenutke, kot pravi, zavel v rahlem obupu, ker se v nekaterih okoljih spopadajo z velikimi težavami. Omenila je občino Krško, kjer imajo kar nekaj težav z mladoletnimi Romi, ki so nasilni, povzročajo izgrede, se dokazujejo na način, da uničujejo in povzročajo težave tako v trgovskih centrih kot drugje. Zaradi tega imajo težave vsi, tako Romi kot večinsko prebivalstvo. Opozorila je, da je pri tem težko najti primerne načine ukrepanja, zato se tovrstno nasilništvo stopnjuje.

Zato je komisija sprejela sklep, da se v delovno skupino, ki ji predseduje državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Anton Olaj, vključijo tudi ljudi s terena, ki bodo sodelovali pri spremembi zakonodaje in ki dejansko lahko povedo, kje je problem in kje vidijo rešitve.

Ob tem so pozvali pristojna ministrstva, da nemudoma kadrovsko in finančno okrepijo delovne skupine, oz. zagotovijo nove zaposlitve, tako na policijski postaji Krško, ki bodo lahko akutne stvari reševali na terenu, ter na centrih za socialno delo, kjer nimajo kadra.

Pridite na teren in si oglejte romska naselja

Komisija se je na koncu še zavzela za takojšnji pristop k spremembi zakona o romski skupnosti. Da bo ta uspešnejši od sedanjega, bodo v bližnji prihodnosti pristojne povabili, da si na terenu ogledajo romska naselja, je še dodala Vidmarjeva.

STA; M. K.