AVDIO: Na Velikih Malencah bodo dobili nov dom krajanov

4.9.2020 | 09:35

Župan s predstavniki KS Velike Malence in predsednikom TD Velike Malence

Podpis pogodbe

Dom v času poplav

Velike Malence - Pred več kot 50 leti zgrajen dom je dotrajan, v poplavah leta 1990 in 2010 je bil tudi poplavljen. Zato je brežiška občina že leta 2012 začela s pripravami, da bi dom obnovili, a je bilo ugotovljeno, da je boljša rešitev novogradnja. S prvo arhitekturno rešitvijo se krajani niso najbolj strinjali, kar je občina upoštevala, spremenila je projekt in lani so pridobili tudi gradbeno dovoljenje, je na kratko aktivnosti povzel župan Ivan Molan.

»Čeprav gre za manjšo krajevno skupnost s 312 prebivalci, si zaslužijo prostor za druženje«, pravi župan Molan in doda, da so obnovili ali zgradili nove domove krajanov tudi po ostalih krajevnih skupnostih. Prizadevajo si namreč za enakomeren razvoj in enake pogoje vseh občanov. Naložba je ocenjena na skoraj 460 tisoč evrov, v celoti jo bo pokrila občina iz svojega proračuna, pri čemer upajo še na kakšno zvišanje povprečnine in na denar, ki ga občina po zakonu o financiranju občin dobi od države.

Stari dom krajanov bodo porušili, to naj bi se zgodilo do konca oktobra. Na istem mestu bodo zgradili nov objekt, ki bo imel dve etaži, pritličje in mansardo, zasnovan je kot energijsko varčen, zanj je predvideno talno ogrevanje s toplotno črpalko zrak/voda, je projekt predstavila vodja oddelka za naložbe Suzana Ogorevc. Uredili bodo tudi zunanje površine s parkirnimi prostori.

Novih prostorov za druženje in prireditve se velijo vsi krajani, še posebej otroci, ki nimajo niti igrišča, je poudaril predsednik sveta KS Robert Veličevič.

Župan Molan je pogodbo podpisal z direktorjem domačega podjetja SL inženiring z Boršta Juretom Lopatičem, ki je prepričan, da bodo lahko izpolnili začrtano časovnico, ki predvideva zaključek izgradnje 2022.

J. K.

foto: J. K. in Občina Brežice