Včeraj 47 okužb, deset v naši regiji; več kot 9000 karantenskih odločb

4.9.2020 | 12:00

V Sloveniji so včeraj ob 1733 testiranjih potrdili 47 okužb z novim koronavirusom. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 24 oseb, trije bolniki s covidom-19 so potrebovali intenzivno nego. Umrl ni nihče, v domačo oskrbo pa so odpustili štiri osebe. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je pri nas trenutno 505 aktivnih okužb.

Novi primeri okužb so ponovno precej razpršeni po državi, potrdili so jih v 29 občinah. Včeraj so največ novih primerov, deset, potrdili v ljubljanski občini, po tri v občini Sevnica in Šentjur, po dva pa v Šmarju pri Jelšah, Mariboru, Kranju, Velikih Laščah in Žužemberku. V občinah Celje, Lendava, Brežice, Ig, Laško, Škofljica, Komenda, Ravne na Koroškem, Semič, Turnišče, Lukovica, Medvode, Naklo, Puconci, Tabor, Zreče, Braslovče, Kostanjevica na Krki, Pesnica, Prevalje in Vransko so potrdili po en primer okužbe.

Deset oseb, pri katerih so včeraj potrdili okužbo, je starih med 25 in 34 let, devet pa jih je iz starostne skupine od 35 do 44 let. 13 okužb pa so našteli pri mlajših od 24 let.

Skupaj so okužbo z novim koronavirusom doslej v Sloveniji potrdili pri 3079 osebah, umrlo pa je 134 bolnikov s covidom-19.

V Sloveniji so skupaj opravili 163.865 testiranj.

Trenutno aktivnih več kot 9000 karantenskih odločb

Ministrstvo za zdravje je do včeraj skupno izdalo 62.650 karantenskih odločb, trenutno jih je aktivnih še okoli 9060. Od uvrstitve Hrvaške na rdeči seznam 22. avgusta so ob prestopu meje izdali okoli 8310 karantenskih odločb in okoli 750 odločb za visoko rizične tesne kontakte.

Nadzor nad spoštovanjem karantenskih odločb opravlja zdravstveni inšpektorat. Po zakonu o nalezljivih boleznih kršitelja ukrepa osamitve ali karantene kaznujejo z globo v višini od 400 do 4000 evrov.

M. K.