FOTO: 84-letni voznik električnega dvokolesnika padel in se huje poškodoval

4.9.2020 | 11:30

Električni dvokolesnik, s katerim je padel 84-letnik. (foto: PU Novo mesto)

Včeraj dopoldne se je v Novem mestu zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval 84-letni voznik posebnega električnega prevoznega sredstva. Po prvih ugotovitvah se je 84-letnik v bližini novomeške bolnišnice pri manevriranju zapeljal čez cesto in padel pred avto. Do nesreče naj bi prišlo zaradi neprilagojene hitrosti, po do sedaj znanih podatkih do trka med avtom in poškodovanim ni prišlo.

Policisti so opravili ogled kraja in o dogodku obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko. Odredili so mu tudi preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola.

Za omenjeno prevozno sredstvo voznik ne potrebuje vozniškega izpita, prav tako ni obvezna čelada (voznik je sicer ni uporabljal). O ugotovitvah bodo policisti obvestili okrožno državno tožilstvo, še sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

M. K.