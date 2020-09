FOTO: Policisti 51-letniku uničili vrtiček in posel; ''Nekdo se vozi z mojim kolesom''

Zaseženi pridelek (foto: PU Novo mesto)

Novomeški policisti so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 51-letniku iz okolice Novega mesta. V preiskavi hiše in okolice so odkrili in zasegli 24 bilk konoplje in več kozarcev, v katerih je imel že posušeno marihuano. Po opravljeni analizi bodo 51-letnika kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Ukradeno kolo vrnili lastniku

Nekaj pred pol tretjo popoldne je na številko 113 poklical lastnik kolesa, ki so mu ga v ponedeljek ukradli v Novem mestu. Povedal je, da je opazil neznanca, ki se z njegovim kolesom vozi po mestu. Policisti so v nekaj minutah 32-letnega kolesarja prijeli. Kako je prišel do kolesa, policistom ni znal pojasniti. Bo pa imel za to priložnost še na sodišču, saj so ga kazensko ovadili zaradi tatvine, kolo, vredno okoli 300 evrov, pa vrnili lastniku.

Vklenili pijanega 40-letnika

Krški policisti so ob enih popoldne intervenirali v gostinskem lokalu v Brestanici zaradi kršitve javnega reda in miru. Zalotili so opitega 40-letnika, ki je razbil steklenico in se fizično spravil na dva gosta. Ker ukazov policistov ni upošteval in razgrajal še naprej, so uporabili prisilna sredstva, ga vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo. Zaradi več kršitev zakona o javnem redu in miru pa mu bodo napisali plačilne naloge.

Sredi mesta ustavili pijanega traktorista

V sredo okoli 18.30 ure so ribniški policisti na glavni cesti skozi Ribnico

kontrolirali voznika traktorja in ugotovili, da je vozil brez veljavnega

vozniškega dovoljenja. Poleg tega je vozil še pod vplivom krepke količine

alkohola (1,14 mg/l). Traktoristu so vozilo zasegli, zoper njega pa bodo

podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Na Dolenjskem in v Posavju prijeli šest tihotapcev migrantov

Krški policisti so v Dolščah dopoldne prijeli dva državljana Bangladeša, zvečer pa še štiri.

Nekaj pred peto uro popoldne so policisti iz več policijskih enot Dolenjske in Bele krajine ob pomoči vodnikov službenih psov in policistov specializirane enote za nadzor državne meje generalne policijske uprave na širšem območju Stopič pri Novem mestu prijeli večjo skupino tujcev, ki so v državo prišli mimo mejnih prehodov. Po vztrajnem pregledovanju terena so do enajste ure zvečer skupaj prijeli 49 tujcev (domnevno iz Pakistana in Bangladeša) ter tri osumljence (iz Italije, Avstrije in Srbije), ki so prišli po tujce z dvema kombijema in osebnim avtomobilom, a so jim policisti v hitri akciji to preprečili in jih aretirali. Vozila so zasegli, v delo pa so se vključili kriminalisti sektorja kriminalistične policije.

Skoraj sočasno z dogajanjem na Dolenjskem so imeli polne roke dela tudi posavski policisti. V bližini Prilip so brežiški policisti ob šesti uri popoldne opazili sumljiv kombi italijanskih tablic. Ko so ga želeli ustaviti, znakov modre luči in sirene ni upošteval in se je z veliko hitrostjo podal v beg proti Brežicam. Na Čatežu so ga policisti prestregli in ustavili, zraven pa ustavili še osebni avtomobil. Trije osumljenci iz Srbije so skupaj peljali 39 tujcev, ki so v državo prišli mimo mejnih prehodov (domnevno so iz Pakistana, Bangladeša in Indije). Vse so pridržali, vozila pa zasegli. V delo so se vključili kriminalisti sektorja kriminalistične policije.

Postopki s tujci še niso zaključeni.

